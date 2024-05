Questa FIAT è in realtà una Mazda: l’hai vista o guidata sicuramente anche tu senza saperlo

Oggi vi parliamo di una FIAT che è direttamente legata ad una famosa Mazda. Andiamo a vedere di quale si tratta con esattezza.

Il 2024 è un anno molto importante per casa FIAT, con diversi modelli che stanno arrivando in chiave futura. Senza dubbio, la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella dell’11 di luglio, quando verrà svelata la nuova Panda, che sarà un SUV di Segmento B elettrico, ma disponibile anche con motore termico a benzina. La casa di Torino ha deciso per una svolta, in un momento in cui ne stanno succedendo di ogni.

Ad esempio, al porto di Livorno sono state sequestrate oltre un centinaio di FIAT Topolino, che sono provviste di una banda tricolore sulla fiancata, che non è piaciuta alle autorità, in quanto veicolo che viene prodotto in Marocco.

Effettivamente, lo stile della casa di Torino del passato nei modelli odierni è andata perduta, ma nelle prossime righe, vi parleremo di un’auto di qualche anno fa che merita sicuramente una menzione speciale. Cerchiamo di capire di quale si tratta e cosa è accaduto per far sì che venisse collegata con la Mazda.

FIAT, cosa c’entra la 124 con la Mazda

Cos’hanno in comune FIAT e Mazda? Apparentemente nulla, ma andando a ricercare bene nel passato, neanche troppo remoto di questi marchi, si scopre che hanno costruito due auto quasi in simbiosi. Stiamo parladno della 124 e della MX-5, entrambe costruite dalla Mazda ed anche progettate dalla casa giapponese, in modo da poter dividere i costi industriali con il costruttore italiano.

La 124 Spider è nata nel 2016, ed è una vettura spider a trazione posteriore, ed il numero interno di progetto è 348. Il modello in questione è, come detto, frutto di una collaborazione industriale tra FCA e Mazda, e ci sono moltissime componenti in comune con la quarta generazione della MX-5, come il planale e gli interni. La realizzazione della carrozzeria della FIAT 124 Spider è avvenuta nella fabbrica di Hiroshima, in Giappone.

Tuttavia, sia i motori che la carrozzeria sono progettati dalla casa di Torino, che con quest’auto tornò dopo oltre 10 anni tra le vetture spider. La produzione del modello in questione è terminato pochi mesi fa, anche a causa della crisi in cui sono ormai immerse da tempo le vetture scoperte. Di certo, la sua è stata una storia molto interessante, con anche buoni numeri dal punto di vista delle vendite.