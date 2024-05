Auto, arriva la Smart cinese: modello eccezionale ed il prezzo è da non credere

Dalla Cina arriva una nuova auto di piccole dimensioni, che ricorda le forme di una Smart. Ecco tutti i dettagli su di lei ed il prezzo.

Non è un mistero il fatto che la Cina sia ormai la nuova frontiera del mercato dell’auto, con una serie incredibile di nuovi modelli che stanno arrivando a breve distanza l’uno dall’altro. Il paese del Dragone è da più di un decennio lo stato che produce più vetture al mondo, e grazie all’elettrico ha guadagnato tantissimo da diversi punti di vista. Sul fronte della produzione delle batterie, c’è un netto vantaggio tecnologico rispetto alla concorrenza, che permette di risparmiare sui costi di produzione, abbassando i prezzi di vendita.

Come ben sappiamo, il colosso BYD è ormai in grado di insidiare la Tesla, che sino a poco tempo fa sembrava avere il monopolio assoluto sulle auto elettriche. Nelle prossime righe, vi parleremo di quella che è una nuovissima vettura, di piccole dimensioni, che è stata da poco svelata, e che potremmo definire come una Smart cinese. Il prezzo è uno dei vantaggi più importanti rispetto alle sue concorrenti.

Auto, dalla Cina la FAW Bestune Pony

La notizia era nell’aria da tempo, ma è ormai ufficiale. Dalla Cina arriva una nuova vettura di piccole dimensioni, vale a dire la FAW Bestune Pony, prodotta nella fabbrica di Yancheng del gruppo FAW. Secondo quanto emerso, le prime consegne partiranno il prossimo 28 di maggio, e per chi non lo sapesse, a questo modello è stato affidato il rilancio del brand dopo un periodo complicato. Bestune, che sino a poco fa era noto come Besturn, è il marchio mainstream di FAW, e lo scorso anno sono state vendute solo 120.666 unità.

L’obiettivo è quello di fare almeno il triplo, e così ci si è affidati ad una vettura compatta e full electric, che costa poco e che può districarsi al meglio nel traffico delle metropoli cinesi. Come dicevamo in precedenza, tra i suoi punti di forza c’è il prezzo, che è di 28.900 yuan, pari a circa 4.000 dollari, una cifra davvero irrisoria, almeno per quanto riguarda noi.

Il motore elettrico ha una potenza di 20 kW ed una coppia massima di 85 Nm, con una lunghezza che è di appena 3 metri. Di certo, non punta troppo sulle prestazioni, quanto su una eccezionale agilità nel traffico e sul taglio delle emissioni e dei consumi, con un’efficienza energetica notevole. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “China Auto Show“, potrete ammirarla da vicino.