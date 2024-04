La FIAT Panda avrà una nuova rivale? Guardate chi è pronto a sfidarla

Si avvicina il lancio della nuova FIAT Panda, ma intanto, emerge una notizia che preoccupa i fan della casa di Torino. Ecco cosa accadrà.

Il tempo stringe al lancio della nuova FIAT Panda, vale a dire il modello che inaugurerà una nuova era per la casa di Torino. Infatti, il design della vettura sarà del tutto rivoluzionato, a cominciare dal fatto che si tratterà di un SUV di Segmento B. Inoltre, sarà la prima Panda elettrica della storia, pur essendo stata pensata per offrire anche versioni ibride a benzina, che ovviamente risulteranno essere molto meno costose di quella ad emissioni zero.

La presentazione è prevista per il prossimo 11 di luglio, e si parla di un prezzo che sarà pari a circa 21 mila euro per la variante elettrificata, mentre quella dotata del motore termico potrebbe attestarsi sui 13-14 mila euro, ovviamente, in entrambi i casi, esclusi gli incentivi. Nelle prossime righe, vi parleremo della futura rivale della FIAT Panda, anche c’è da dire che le due vetture, secondo le indiscrezioni, avranno molto da condividere, e troveremo in una delle caratteristiche presenti anche nell’altra, e viceversa.

FIAT, la Panda vivrà accanto ad una nuova Opel

Si è ufficialmente aperta l’era delle auto elettriche economiche, o presunte tali, nella speranza di poter offrire ai clienti delle vetture a batteria che non vengano a costare cifre folli. Ebbene, la Opel ha annunciato che presto produrrà una vettura low-cost, che dovrebbe condividere la piattaforma con la FIAT Panda e la Citroen E-C3. Come sappiamo, si tratta di tre marchi che fanno tutti parte del gruppo Stellantis, motivo per il quale, queste auto avranno tanto in comune.

Ad esempio, la Panda avrà un powertrain del tutto condiviso con la E-C3, con 113 cavalli di potenza massima, così come un’autonomia di 320 km.

Probabilmente, anche per la nuova Opel low-cost accadrà un qualcosa di simile, ma per il momento, non c’è una data relativa al suo debutto sul mercato. La conferma della sua realizzazione è comunque arrivata dal grande capo Florian Huettl, per cui, state pur certi che prima o poi la vedremo.

L’obiettivo della Opel, secondo quanto dichiarato dal boss, sarà quello di tenere il prezzo sotto i 25.000 euro per la versione elettrica, ricordando che la Citroen E-C3 parte da 23.900 euro, mentre la FIAT Panda vuole farcela con 21.000 euro. Dunque, per la casa tedesca si tratterà di una bella sfida, ma è chiaro che le carte in regola per dire la propria ci sono tutte.