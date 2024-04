Auto, vuoi sapere quale motore monta? Stai attento alla sigla

Le auto dei vari costruttori hanno delle sigle che possono permettervi di scoprire che tipo di motore hanno. Ecco tutti i dettagli.

Al giorno d’oggi, il mercato dell’auto offre una vasta gamma di motorizzazioni, e sono ormai un vecchio ricordo le distinzioni che si facevano solamente tra diesel e benzina. L’elettrico ha sconvolto il settore automotive con il suo ingresso, ed ormai da diversi anni, ci sono tantissime vetture ad emissioni zero nelle gamme dei costruttori, anche se per il momento, non hanno ancora ottenuto il consenso della clientela.

Le auto che vendono più di tutte sono ancora quelle alimentate a benzina, ma va detto che degli ottimi risultati vengono ottenute anche dalle ibride, sia Mild Hybrid che Full Hybrid. Le Plug-In sono in netto calo, ed anche il diesel, a causa della guerra che gli è stata scatenata contro, ha dei risultati piuttosto negativi. Andiamo a capire come poter distinguere una vettura in base alla sua alimentazione tramite un piccolo trucchetto.

Auto, ecco che motore montano

Guardandole dall’esterno, è impossibile capire quali siano le alimentazioni delle auto, se non per le elettriche, che non hanno il tubo di scarico, e le Plug-In Hybrid, che oltre al terminale di scarico sono dotate anche di una presa per la ricarica esterna di corrente. Ma per quello che riguarda le benzina, le diesel e le altre ibride, occorre affidarsi ad un piccolo segreto, che vi permetterà di capire quale sia l’alimentazione di quel particolare veicolo.

Stiamo parlando di quelle sigle che si trovano al posteriore, e per farvi capire meglio, prendiamo l’esempio delle vetture del gruppo Volkswagen, in particolare, le Audi. La sigla TDI indica un turbodiesel ad iniezione diretta, mentre il TFSI un motore a benzina ad iniezione diretta. Ci sono poi anche tante altre sigle, che ora vi andremo a svelare nel dettaglio, nella speranza di aiutarvi nel riconoscere le varie auto.