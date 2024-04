Alfa Romeo, arriva una versione Cabrio della Junior? Le immagini sono mozzafiato

L’Alfa Romeo ha da poco svelato la grande novità 2024, ovvero il B-SUV Junior. Andiamo a scoprirne la variante con tetto scoperto.

Da poco più di una settimana, è stata svelata la nuova Alfa Romeo Junior, vale a dire la prima auto elettrica della storia del Biscione. La vettura ha discutere per via del cambio di nome a cui è stata sottoposta, dal momento che era nata come Alfa Milano. Il Ministro Adolfo Urso ha contestato alla casa di Arese il fatto che un’auto prodotta in Polonia potesse chiamarsi Milano, e prontamente, è arrivato il cambio di nome.

La vicenda ha lasciato parecchi strascichi ed ha condotto a svariate critiche sul governo, ma il danno è stato fatto. L’Alfa Romeo Milano parte da un prezzo di circa 31 mila euro per la versione termica, di 10 mila euro più basso rispetto a quella elettrica. Va detto che, come versioni di lancio, è disponibile solamente l’allestimento Speciale, per cui, il prezzo delle versioni base sarà più basso sul fronte del modello a combustione interna, forse sotto ai 30 mila euro.

Alfa Romeo, ecco la nuova Junior Cabrio

L’Alfa Romeo Junior non ha avuto un’accoglienza troppo calorosa da parte del pubblico, che non ha per nulla apprezzato le sue forme. I grandi capi hanno spiegato, in sede di presentazione, che si tratta di un’auto prodotta per rispondere alle esigenze di mercato, che al giorno d’oggi richiede un gran numero di Sport Utility Vehicle di dimensioni contenute, e solamente i primi dati sulle vendite potranno dirci se si sia trattato di un successo di un clamoroso flop.

Nel frattempo, si inizia anche a ricamare sulla nuova Junior, e sul canale YouTube “Manhoub 1” è stato caricato un video molto interessante, che ritrae qualcosa di inaspettato e sorprendente. Infatti, come avrete modo di scoprire dalle immagini, viene mostrato un render dell’Alfa Romeo Junior in versione Cabrio, una creazione davvero insolita, dal momento che di SUV scappottati, per il momento, non se ne conoscono, se non in minima parte.

Inoltre, le cabriolet in generale stanno quasi del tutto sparendo dai radar, ma va ricordato come la casa di Arese avesse il progetto di riportarne in vita una. Si pensa ad una spider che possa essere inserita tra le auto speciali che sono in programma, una sorta di sequel della supercar 33 Stradale. Quanto alla Junior Cabrio, ci viene davvero difficile pensare che possa mai essere realizzata, ma mai dire mai.