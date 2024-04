Quanto sono affidabili le auto MG? I pareri non sono tutti uguali

Le auto del brand MG sono molto conosciute, ma oggi vi parleremo di quella che è la loro affidabilità. Ecco tutti i dettagli.

Il marchio Morris Garages, più noto come MG, ha una storia molto lunga alle sue spalle, essendo nato nel lontano 1927 per mano di William Morris. Al giorno d’oggi, la sua storia è molto cambiata, dal momento che dal 2007 è entrata a far parte del colosso cinese SAIC, e con la vecchia casa automobilistica non c’entra quasi più nulla. La Cina, come sappiamo, ha allungato le mani sul mercato automobilistico ed è il maggior produttore di vetture a livello globale.

Nelle prossime righe, proveremo a capire se e quanto le auto di casa MG siano affidabili, un tema molto delicato, dal momento che con i prezzi che le auto hanno raggiunto al giorno d’oggi, sia in termini di costo d’acquisto che di manutenzione, l’affidabilità è un punto focale. Per quanto riguarda questo costruttore, ci sono pareri discordanti, e non facile giungere ad una precisa conclusione.

MG, ecco la verità sulla loro affidabilità

Quando si acquista un’auto si cerca sempre la massima affidabilità, ed è molto importante informarsi per bene prima di procedere ad un acquisto. Secondo quanto trovato online, l’affidabilità delle auto del brand MG è molto discussa, visto che secondo parecchi è molto bassa, mentre altri se la sentono di promuoverla. Alcuni hanno riscontrato dei problemi tecnici dopo poche migliaia di chilometri, mentre altri, pur avendo percorso molta strada, ne sono pienamente soddisfatti, ma il responso è molto variabile.

Secondo alcune prove effettuate, invece, le auto MG non sarebbero di qualità eccelsa, come riportato sul sito web “HDMotori.it“. Ad esempio, la retrocamera è stata giudicata come di bassa qualità visiva, ed a volte c’è bisogno di un reset per ripristinare il corretto funzionamento del computer di bordo. Va però detto che gli allestimenti di serie sono ben forniti e che le auto del marchio MG si distinguono per una guidabilità davvero di ottimo livello, cosa che può fare la differenza.

A livello di problemi di affidabilità si è parlato, in alcuni forum, di qualche problema al motore ed alla meccanica in generale, ma questi sono difetti che possono avvenire con qualsiasi tipo di auto, anche perché le cinesi, di solito, sono praticamente indistruttibili. A questo punto, starà a voi prendere la vostra scelta ed optare per un acquisto di queste vetture o meno, ma siamo certi che ne potreste restare molto soddisfatti.