Volkswagen, arriva una nuova e misteriosa auto? Ecco delle foto che incuriosiscono i fan

Da casa Volkswagen arrivano delle immagini davvero inattese, che riguardano un modello pronto al debutto. Ecco tutti i dettagli precisi.

Il marchio Volkswagen rappresenta, come gruppo, uno dei maggiori colossi automobilistici a livello mondiale, ma che sta passando uno dei periodi peggiori della sua storia. A causa del crollo delle vendite, è stato messo in atto un piano di taglio ai costi pari a 10 miliardi di euro, da attuare entro il 2026. Si tratta di una misura che prevede un primo taglio di 4 miliardi già nel 2024, con tantissimi posti di lavoro a rischio.

Di certo, non ha dato una mano la fallimentare gamma ID., quella dedicata alle auto elettriche, che hanno dei prezzi d’acquisto elevatissimi e che non hanno incontrato il parere positivo della clientela. Adesso, in molti paesi europei i loro costi sono stati diminuiti, nella speranza di poter incentivare il popolo all’acquisto. La Volkswagen ha dunque i suoi bei problemi da affrontare, ed ora vi mostreremo alcune immagini molto curiose. C’è una nuova auto che sa di mistero.

Volkswagen, tutto sulla nuova auto

Nel video che abbiamo postato in basso, caricato sul canale YouTube “MV Auto“, vengono mostrate le prime immagini della nuova Volkswagen Passat Sedan per il 2025, una dicitura che però sembra non sposarsi al meglio con quelle che sono le notizie degli ultimi mesi. Infatti, la nuova generazione della Passat è stata pensata solamente come un’auto Station Wagon, mentre la Sedan, per sua stessa definizione, è invece una vettura berlina, un concetto del tutto differente.

In tal senso, ed a giudicare dalla forma e dai dettagli dell’auto, ci viene in mente che possa invece trattarsi della Magotan, che è una sorta di Passat in passato famosa in Nord-America ed in Cina. Si tratta di una vettura che per tanti aspetti è molto simile alla Skoda Superb, e la cosa non sorprende essendo la casa ceca da sempre parte della VW, per un design che è comunque filante e bello da osservare, in più aspetti.

Secondo alcune indiscrezioni, questa nuova Volkswagen avrà un motore da 220 cavalli di potenza massima, ed è un propulsore DTJ da 2 litri prodotto in collaborazione tra la casa di Wolfsburg e la FAW. Al momento, non è chiaro se questa vettura arriverà o meno in Europa o se sarà destinata a mercati globali, e visto ciò che si era detto della Passat negli ultimi mesi, crediamo di più a questa seconda ipotesi. Il tempo ci darà una risposta.