Questa FIAT Panda è così estrema che mette in crisi anche la Lancia Delta Integrale (VIDEO)

Oggi vi parleremo di una pazzesca Fiat Panda che non ha niente a che vedere con la versione stradale. Andiamo a scoprirla nei dettagli.

Tutti noi conosciamo la Fiat Panda, gioellino italiano che dal 1980 ad oggi è stato scelto da decine di milioni di persone. Pensate che si tratta dell’auto più venduta nel nostro paese da ben 12 anni, che ha chiuso il 2023 con oltre 102 mila unità immatricolate, iniziando il 2024 con un passo ancor migliore, in attesa che il prossimo 11 di luglio ne venga presentata la nuova versione, un SUV di Segmento B.

Si tratterà di un modello che non avrà nulla in comune con la citycar che conosciamo oggi, e lo stesso discorso è valido per la vettura della quale vi parleremo a breve. Si tratta di una Fiat Panda da rally, preparata proprio da una squadra che milita nel mondiale, che ha deciso di regalare un sogno a tutti noi. Andiamo a scoprirla nei dettagli, e siamo certi che la apprezzerete sin da subito.

Fiat, ecco la Panda 4×4 by M-Sport

La protagonista di questa storia è la squadra che corre nel FIA World Rally Championship, vale a dire la M-Sport, che nel corso di questi anni ha ottenuto risultati clamorosi. Ebbene, qualche tempo fa ha anche preparato una Fiat Panda 4×4 da competizione, dotandola di un assetto estremo e di tutte le caratteristiche che servirebbero per competere, appunto, nei rally. Come base non è stata usata la versione più recente della Panda, ma piuttosto, una generazione molto vecchia, appartenente allo scorso secolo.

Il telaio è quello di una Ford Fiesta R5, con la quale il team M-Sport ha corso per anni nel WRC, in modo da adattare questa Panda alle condizioni di sicurezza attuali. La scocca originale è stata allargata di 360 mm, cosa che, in base al parere degli esperti del team, è andata a migliorare la maneggevolezza dell’auto, ora molto più facile da guidare. Dal punto di vista motoristico, ovviamente, è stato fatto un lavoro molto approfondito.

La Fiat Panda 4×4 WRC è stata dotata di un motore Ford Ecoboost da 1,6 litri con ben 300 cavalli di potenza massima e 332 Nm di coppia, dati impressionanti per un’auto di questo tipo. La trazione è integrale, con cambio sequenziale a cinque velocità Sadev. All’interno trova spazio il roll-bar approvato dalla FIA, e sarebbe davvero spettacolare vederla correre, ma ciò non accadrà mai purtroppo.