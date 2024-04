Quali sono i difetti della Dacia Duster? Pro e contro di uno dei SUV più amati

La Dacia Duster è una delle auto più vendute in Europa, ed oggi vedremo i suoi pregi ed i suoi difetti. Andiamo a scoprire tutto.

Tra le auto più vendute ed amate d’Europa occupa un posto d’onore la Dacia Duster, vale a dire il SUV economico per eccellenza, un modello che non passa mai di moda. Nel 2024 ne è stata svelata la nuova versione, che in Europa esclude le versioni a gasolio, disponibili ora solamente in alcuni paesi del Nord Africa. Si punta molto sulla benzina e sul GPL, e siamo certi che i risultati sulle vendite andranno a confermare ciò che ci si attende.

La Dacia Duster ha tutto per far bene, e la speranza è che siano stati confermati i pregi della vecchia versione, ma che ne siano stati limati anche i difetti, che riguardavano delle componenti piuttosto importanti. Nelle prossime righe, andremo a dare un’occhiata precisa ai suddetti difetti, che avevano fatto arrabbiare i clienti, con diverse segnalazioni relative a tali difficoltà.

Dacia, tutti i pro e contro della mitica Duster

Sul sito web “AlVolante.it“, è apparso un articolo molto interessante, nel quale vengono esposti i pregi e difetti della Dacia Duster. Dobbiamo specificare, in ogni caso, che si tratta della versione scorsa e non dell’ultima, che essendo appena uscita non è stata ancora provata dagli esperti del settore. Tra i suoi punti di forza viene segnalata un’ottima abitabilità, che consente di viaggiare molto comodi in cinque passeggeri.

Anche il vano del bagaglio è davvero comodo ed è ampio 445 litri nel caso in cui i sedili posteriori vengano lasciati nella loro posizione naturale. Diventano ben 1.478 quando si decide di abbassarlo. Ottimi anche i riscontri che riguardano l’impianto GPL che garantisce costi di gestione molto bassi. Inoltre, uno dei pregi principali è legato all’ottima visibilità che si ha in ogni angolo.

Tra i difetti, invece, vengono segnalati alcuni problemi legati ai dettagli ed alle finiture, con plastiche rigide che si trovano all’interno. Ma anche l’insonorizzazione sulla vecchia Dacia Duster è vista come un difetto non da poco, ed infatti, all’interno dell’abitacolo si riesce ad ascoltare distintamente qualsiasi tipo di suono.

Da rivedere anche parecchi sistemi di sicurezza, con una dotazione di aiuti alla guida piuttosto limitata. Male anche sul fronte delle sospensioni, con gli ammortizzatori che non riescono ad assorbire al meglio le buche e le varie sconnessioni. Di certo, sul nuovo modello saranno stati fatti passi in avanti.