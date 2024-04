Questa Ferrari ha un “problema”, non può stare in strada: il motivo vi lascerà di stucco

Oggi vi parleremo di una Ferrari che non può circolare per le strade tradizionali, ed il motivo è davvero fuori da ogni logica.

Nel mondo di oggi può davvero accadere di tutto, e siamo certi che la storia che vi racconteremo nelle prossime righe vi farà restare senza fiato. La protagonista è una speciale Ferrari di qualche anno fa, che nel design appare davvero estrema e che promette prestazioni da urlo, ma che in realtà nasconde un segreto inimmaginabile. La casa di Maranello, questa volta, ha davvero stupito tutti, ed in un senso non troppo positivo.

La vettura, come scopriremo, non è legale per circolare in città ed è un pezzo da vetrina, ma, cosa ancor più incredibile, gli attuali proprietari, per venderla, vogliono oltre mezzo milione di euro. A questo punto, andiamo a scoprire di quale Ferrari si tratta di preciso, e siamo sicuri che non appena sentirete la storia, rimarrete stupefatti per quanto avvenuto.

Ferrari, questa F12tdf Prototype ha un problema

Sul sito web “Autoevolution.com“, è stata portata alla luce una vicenda a dir poco curiosa, che esce dai canoni del brand e del DNA Ferrari. Infatti, una F12tdf Prototype non può circolare per strada perché è troppo lenta, e non abbiamo commesso un errore di scrittura. Si tratta di un particolare modello che fu sviluppato per dei test, che raggiunge una velocità massima di 24,4 km/h, pari a 15 mp/h in base a quanto è stato riportato dalla fonte sopracitata.

La vettura è completamente colorata in nero, ma dal punto di vista estetico è molto simile a quella che presentiamo qui nella foto, che invece è la F12tdf di serie. Va detto che alcune differenze con il modello base ci sono, come l’aggiunta di vari spoiler e prese d’aria, che le donano un design che appare più estremo e sportivo, e mai penseremmo che le sue prestazioni possano essere così scarse.

Da questa vettura è stato infatti rimosso il motore V12 da 6,5 litri, e può procedere, al massimo, a passo d’uomo. La cosa incredibile è che è attualmente di proprietà di un concessionario Ferrari situato in California, che ha rifiutato l’offerta di 475.000 dollari fatta da un cliente per acquistarla. Per un pezzo da vetrina e che non può circolare per strada si tratta di una cifra assolutamente faraonica, ma a quanto pare, il concessionario vuole ben di più per privarsene ora.