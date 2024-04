Ferrari, il futuro sarà elettrico? Arrivano le parole di Vigna che spiazzano i fan

La Ferrari sta lavorando sulla prima elettrica della sua storia, ma da parte di Vigna è arrivato un annuncio positivo. Ecco i dettagli.

Stiamo vivendo un periodo di transizione e carico di cambiamenti per il mondo delle quattro ruote, ed ora anche la Ferrari ha deciso di adeguarsi in tale aspetto. Nel 2013 è stata presentata la LaFerrari, ovvero la prima auto ibrida nella storia, mentre il 2019 è stato all’anno della prima Plug-In Hybrid di serie, la SF90 Stradale, che è stata un successo assoluto sul fronte delle vendite, e si sta rivelando tale ancora oggi.

La casa di Maranello ha ormai raggiunto la parità di vendite tra modelli termici ed ibridi, ed è ora pronta a fare il grande salto. Nel quarto trimestre del 2025 arriverà la prima Ferrari elettrica della storia, il cui progetto è partito da ormai tanto tempo, e che sta crescendo attraverso diversi programmi di test svolti in gran segreto. La vettura, secondo le parole spesso spese dal CEO Benedetto Vigna, avrà tutte le caratteristiche delle auto del passato del Cavallino, facendone parte pienamente nel proprio DNA.

Ferrari, Benedetto Vigna parla del futuro

La Ferrari elettrica era molto temuta dagli appassionati, ed è quasi arrivato il suo momento. Tuttavia, lo stesso Benedetto Vigna, raccontandosi ai microfoni di “Repubblica” in una lunga intervista, ha assicurato che la casa di Maranello proseguirà con i modelli dotati di motore a combustione, ed anche con quelli ibridi, segno che non si vuole puntare solo sull’elettrificazione. Di certo si tratta di una buona notizia, e vedremo come saranno organizzati i piani futuri.

Ecco le sue parole: “Ho visto varie transizioni tecnologiche nella mia carriera e queste non avvengono mai da un giorno all’altro. Richiedono tempo nel mondo del consumer, a maggior ragione in un mondo come quello dell’auto dove ci sono molti processi. Noi andremo avanti con le auto dotate di motore termico, ma anche con le elettriche e le ibride, poi saranno i clienti a scegliere, anche per non essere arroganti nei loro confronti“.

Vigna vuole dunque lasciare spazio ai clienti, il che significa che molto delle strategie di mercato del futuro saranno decise in base a quelle che saranno le scelte dei compratori. La Ferrari elettrica è senza dubbio una gran bella sfida, ma il canto dei motori V12 e V10 sarà sempre imbattibile. Di sicuro, anche la BEV sarà un successo, e poi vedremo ciò che accadrà.