Lamborghini, nuova edizione speciale rivelata: i fan sono tutti senza parole

La Lamborghini esalta i fan con la sua nuova creatura, che è stata appena svelata. Scopriamo tutti i dettagli su questa Revuelto speciale.

Il marchio Lamborghini sta vivendo una fase molto positiva, ed ha concluso il 2023 riuscendo finalmente a sfondare il muro delle 10.000 auto vendute. Mentre la sua conterranea, ovvero la Maserati, sta affondando, la casa di Sant’Agata Bolognese è sempre più in forma ed il fatturato vola, con le tante novità previste per il prossimo futuro che potrebbero definitivamente mettere le ali al Toro, che si prepara ad un nuovo arrivo.

Nel 2024 è atteso l’esordio dell’erede della Huracan, che stando alle ultime indiscrezioni circolate si dovrebbe chiamare Temerario, anch’essa Plug-In Hybrid come la Revuelto. La stessa tecnologia sarà poi utilizzata anche dalla Urus, mentre per il 2028 circa è atteso il debutto della prima elettrica della storia. La Lamborghini ha intanto deliziato i fan con una versione speciale della Revuelto, che di certo non passa inosservata.

Lamborghini, ecco la Revuelto per un’occasione speciale

Chi è appassionato di supercar sa benissimo che molto spesso vengono realizzate delle versioni speciali di alcuni modelli, in modo da renderli ancor più unici ed esclusivi, oppure per celebrare qualche ricorrenza o occasioni di un certo livello.

Ebbene, la Lamborghini ha appena svelato una Revuelto esclusiva per la prima edizione del Festival Arena, organizzato presso il tracciato di Imola. Ad occuparsi di questo gioiello è stata la divisione Ad Personam della casa del Toro, che non poteva realizzare una vettura migliore di questa che vedete in foto.

Presso lo studio di Sant’Agata Bolognese, è sta progettata e concepita un’auto davvero unica, ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La prima presa di contatto per i fan è avvenuta proprio ad Imola in questi giorni, e subito sono stati notati alcuni dettagli unici all’interno dell’abitacolo, con tinte a contrasto che esaltano le forme della prima supercar Plug-In Hybrid della casa del Toro.

Dominano gli elementi realizzati in fibra di carbonio, mentre la livrea è in color Grigio Hati, con elementi in Verde Scandal. Tutto ciò crea un contrasto davvero d’impatto, ed anche il diffusore posteriore e la parte bassa della carrozzeria beneficiano di queste colorazioni.

Sull pinze dei freni trova spazio un verde chiaro, mentre l’ala posteriore celebra l’Italia, con diverse tinte tricolori presenti in quella zona. I cerchi sono in nero lucido Altanero in lega da 21 pollici all’anteriore e da 22 al posteriore, per un capolavoro di fabbrica Lamborghini che ha subito suscitato grande interesse tra chi ha potuto ammirarla da vicino.

Come detto in precedenza, la Revuelto è la prima auto ibrida della storia di questo brand, e si basa su una tecnologia plug-in e su un motore V12 da 6,5 litri che lavora in combinato con due motori elettrici, uno dei quali è integrato nel cambio a doppia frizione ad 8 rapporti. La potenza è di ben 1.015 cavalli con 725 Nm di coppia massima, mentre lo scatto tra 0 e 100 km/h viene coperto in soli 2,5 secondi, dati eccezionali.