FIAT ed Abarth all’attacco degli USA: arriva la notizia che tutti aspettavano

La FIAT e l’Abarth sono marchi di riferimento per il gruppo Stellantis, ed ora è pronto l’assalto agli USA. Ecco con quali vetture lo faranno.

Siamo entrati in un anno fondamentale per consolidare la posizione della FIAT all’interno del gruppo Stellantis, dopo un 2023 nel quale è stato il marchio che ha venduto più di tutti, crescendo del 12% rispetto a quello precedente. La casa di Torino sta facendo progressi e vuole puntare in alto con la nuova Panda, che arriverà la prossima estate e che sarà per la prima volta ad emissioni zero. In seguito, arriverà anche quella ibrida a benzina, che avrà un prezzo di circa 13-14 mila euro, contro i 21 mila della BEV.

La FIAT ha sempre avuto un legame molto intenso con l’Abarth, con questo brand famoso per le sue elaborazioni che ora ha sposato totalmente la causa dell’elettrico. Un anno e mezzo fa è nata la 500e dello Scorpione, mentre ora è toccato alla 600e, con 240 cavalli di potenza massima, che l’ha resa l’Abarth di serie più potente di sempre. Ora c’è una grande notizia che vogliamo svelarvi, e che riguarda l’arrivo negli USA di questi due marchi che vogliono farsi valere.

FIAT, ecco la notizia che tutti aspettavano

Il gruppo Stellantis punta su un gran numero di mercati differenti, ed ora sono la FIAT e l’Abarth che vogliono puntare a conquistare gli USA. Infatti, i due marchi italiani porteranno all’esordio oltreoceano sia la nuova Panda, che sarà svelata il prossimo 11 di luglio, e la 600e, la versione sportiva della vettura che ha esordito lo scorso anno e che lo Scorpione ha da poco svelato ufficialmente. Inoltre, anche la 600 “tradizionale” sarebbe pronta ad assaltare i mercati americani, con tutte le carte in regola per farsi valere.

Al giorno d’oggi, la FIAT vende solamente un’auto negli USA, ovvero la 500e, e continuerà a commercializzare solo veicoli ad emissioni zero. Infatti, l’addio al termico si è verificato lo scorso dicembre, quando la 500X è stata ritirata dal mercato, ed ora resterà in produzione solamente per l’Italia e l’Europa. Si pensava ad un possibile disinteresse della casa di Torino in quel mercato, ma è stato il CEO di Stellantis Carlos Tavares a far sapere il contrario, annunciando l’arrivo futuro di questi modelli oltreoceano.

La Panda potrebbe essere il modello di punta, dal momento che non sarà più una normale citycar, ma un SUV di Segmento B, che rispetto alla vecchia versione si potrebbe adattare molto meglio al mercato statunitense. La vettura sarà presentata a luglio solamente come full electric, mentre, in seguito, arriva anche la ibrida a benzina, ma non è chiaro se verrà importata o meno.

Per chi apprezza maggiormente la sportività, l’Abarth 600e sarebbe la scelta migliore, ed al momento si sa che verrà lanciata con la versione speciale Scorpionissima, mentre, in seguito, sarà disponibile anche quella standard, che sicuramente avrà un prezzo più basso. Al momento, non è noto quando le vetture sopracitate arriveranno a tutti gli effetti dall’altra parte dell’Atlantico, ma si pensa che il 2025 potrebbe essere il momento giusto.