Ferrari trema, ora arriva la Tesla che può batterla: i dati sono da urlo

La Tesla ha partorito un gioiello che nulla ha da invidiare a Ferrari, un capolavoro elettrico che fa già tremare le rivali. Ecco i dettagli.

Il brand Tesla non ha nulla in comune con la Ferrari, almeno per il momento, visto che tra un anno e qualche mese anche il Cavallino entrerà nel mondo delle emissioni zero. Nel quarto trimestre del 2025 vedremo una Rossa elettrica per la prima volta nella storia, un progetto sul quale c’è il massimo riserbo, ma che ha attirato la curiosità degli appassionati.

Qualche settimana fa, alcuni dipendenti della Ferrari si sono messi al volante di una Tesla Model S nei pressi della fabbrica di Maranello, intenti a cercare di carpire ogni minimo segreto delle BEV della compagnia di Elon Musk, considerate da tutti come il punto di riferimento sul fronte dell’elettrificazione. Ebbene, ora è stata appena svelata una nuova vettura da parte della casa statunitense, che sprigiona delle performance a dir poco eccezionali, una supercar a tutti gli effetti, ma che non produce alcun rumore.

Tesla, ecco la Model 3 Performance che sfida Ferrari

Sull’elettrico c’è molto scetticismo, e si discute del fatto che queste auto siano molto costose ed abbiano autonomie limitate e tempi di ricarica piuttosto lunghi, ma non possono esserci dubbi sul fatto che sprigionino delle prestazioni sensazionali. L’ennesima conferma in tal senso ce la fornisce la Tesla Model 3 Performance, ed ancora non è chiaro se verrà ribattezzata Plaid o meno, ma ciò che conta sono le prestazioni che riesce a scatenare.

Secondo le indiscrezioni, dovrebbe adottare un doppio powertrain per poter così scatenare una potenza di oltre 600 cavalli, anche se non c’è ancora il dato ufficiale, essendo una vettura che è ancora in fase di sviluppo.

Si dice che possa così mettere a disposizione dei clienti accelerazioni da 0 a 100 km/h che si possono completare in appena 2,6 secondi, con una velocità massima pari a 290 km/h, ma c’è anche chi sostiene che si vada oltre i 300, ed è lì che potrebbe seriamente nascere la volontà di sfidare la Ferrari elettrica che vedremo tra circa un anno e mezzo, o al massimo poco più.

Il peso dovrebbe restare simile alla vecchia vettura, ovvero sui 1.860 kg, e questo è un aspetto che la tiene lontana dagli standard delle supercar. Purtroppo, il peso delle batterie può inficiare il livello di agilità e di percorrenza delle curve, così come procedere all’allungamento degli spazi di frenata. La Tesla sta lavorando su questo aspetto, ma il peso è ancora un problema intrinseco delle auto elettriche, e non è facile trovare una soluzione che renda le batterie tanto più leggere quanto meno costose.

Secondo quanto emerso, pare ci sia stato un evento segreto di presentazione, presso uno showroom della compagnia di Elon Musk a Malibù, nota location balneare e turistica della California. Non possiamo ovviamente conoscere quelli che sono i prezzi, né tantomeno quando farà il proprio debutto dalle nostre parti. Tuttavia, si tratta di un gioiello che si è già fatto apprezzare.