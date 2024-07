Una Lamborghini da 40mila euro? Esiste davvero, ma ha un marchio diverso sul cofano

Una nuova vettura è stata presentata dal Gruppo Volkswagen che ricorda molto da vicino la Lamborghini Urus e naturalmente costa molto meno.

Siamo in un periodo in cui è davvero complicato trovare un’auto che si differenzi in tutto e per tutto da tutte le altre. Non è un mistero che le case automobilistiche stiano cercando in tutti i modi di abbattere i costi di sviluppo e di produzione delle proprie vetture e quale miglior modo se non uniformarle tutte o quasi. Basti guardare Stellantis e i suoi modelli che oltre a condividere pianali e tecnologia spesso hanno anche una componentistica pressappoco identica.

Di recente un noto marchio di auto ha lanciato i suoi nuovi modelli ed uno di questi assomiglia in tutto e per tutto alla Lamborghini Urus, una delle auto più desiderate del globo in questo momento. Un vero gioiello dell’ingegneria che ha stregato tantissimi appassionati in questi ultimi anni.

Nuova Cupra Formentor: nata per stupire

Il marchio e l’auto di cui stiamo parlando è la Cupra Formentor che come sappiamo sta sostituendo man mano tutta la gamma Seat inglobandola al proprio interno. La Formentor è disponibile in versione ibrida e benzina. Da listino nella sua versione base parte da 39.500 euro, mentre quella extreme arriva a costare oltre 60mila euro.

In ogni caso un prezzo decisamente contenuto per chi ricalca a grandi linee la Lamborghini Urus. La somiglianza però non è affatto casuale. Cupra, infatti, proprio come Lamborghini fa parte del Gruppo Volkswagen, va da sé che qualcosa sia stato preso in prestito dal Marchio italiano. Muso e retrotreno, infatti, ricordano molto le linee della Urus.

In Volkswagen negli ultimi anni si è lavorato davvero tantissimi sulla Cupra per renderla appetibile al grande pubblico. Un Marchio che in breve tempo ha già stregato tutti i clienti e sta sostituendo pian piano nei cuori di tutti lo storico brand Seat.