MotoGP, arriva un altro rinnovo: sempre meno posti disponibili per il 2025

In MotoGP un’altra casella si è andata a riempire. Ora restano davvero pochi posti disponibili per i piloti che sognano la classe regina.

In MotoGP è tempo di rinnovi e nuovi acquisti. Come spesso accade a questo punto della stagione si chiudono un po’ tutti i contratti in vista della stagione successiva. Sicuramente il boccone più succulento è già sceso giù con l’annuncio quasi in contemporanea dell’acquisto da parte di Aprilia di Martin e la promozione di Marquez nel team ufficiale Ducati.

Una notizia che ha lasciato un po’ tutti di stucco non tanto per il talento dei due rider coinvolti che è assolutamente indiscutibile, ma per un fatto meramente anagrafico. Martin, infatti, è molto più giovane di Marquez e in tanti pensavano che la Ducati avrebbe puntato su di lui. Troppo ghiotta però la possibilità da parte del Marchio di Borgo Panigale di trovare l’accordo con un pilota così prestigioso a livello Mondiale.

MotoGP: arriva il rinnovo di Joan Mir con la Honda

Ora però è tempo di un altro annuncio importante e questa volta riguarda l’ex squadra di Marquez: la Honda. Il team giapponese, infatti, ha annunciato che Joan Mir ha rinnovato per altri 2 anni e quindi resterà con loro almeno sino al 2026. Il rider iberico, campione del mondo MotoGP 2020, è approdato nell’ex squadra di Marc nel 2023 raccogliendo davvero scarsi risultati.

Ad oggi il suo miglior piazzamento è un 5° posto in India nel 2023. La sua esperienza con Honda sinora è stata costellata di incidenti e infortuni. Naturalmente non è colpa del pilota spagnolo, ma di una moto che da qualche anno non è più all’altezza della sua gloriosa storia. Staremo a vedere se nei prossimi mesi si riuscirà a trovare la giusta quadra per riportare la Honda lì dove merita di stare.

Intanto però in Giappone possono essere assolutamente felici di aver incassato questa fiducia da parte di un pilota relativamente ancora giovane e sicuramente di valore come Joan Mir. Nelle dichiarazioni a margine dell’annuncio lo spagnolo si è detto ben felice di abbracciare nuovamente questa avventura e di essere pronto a fare tutto ciò in suo potere per provare a riportare la Honda sul tetto del mondo.