FIAT, vuoi una Panda a soli 6.500 euro? Fai presto, l’offerta sta per scadere

La FIAT Panda è l’auto più venduta in Italia da anni, ed ora ce n’è una che può essere tua spendendo pochissimo. Ecco come averla.

Oggi vi parleremo di una FIAT Panda che rappresenta una vera e propria occasione d’oro, il modo perfetto per acquistare una vettura da città a prezzi bassi. Si tratta dell’auto più venduta in Italia da ormai 12 anni a questa parte, che anche nel 2023 ha fatto saltare il banco. Pensate che lo scorso anno è stato chiuso con oltre 102 mila unità immatricolate, con la prima inseguitrice, che è la Dacia Sandero, che si è fermata a poco più di 48 mila.

La Panda sta per cambiare in tutto e per tutto, dal momento che il prossimo 11 di luglio ne verrà svelata una versione ancor più assurda, diventando un SUV di Segmento B elettrico, poi disponibile anche come ibrido a benzina. Nel frattempo, oggi vi parleremo di una FIAT Panda di qualche anno fa che è ancora un super affare, e che costa davvero poco.

FIAT, ecco la Panda che costa davvero pochissimo

La FIAT Panda ha un costo piuttosto contenuto, ma se la vostra intenzione è quella di risparmiare ancora qualcosa in più, vi garantiamo che vi trovate nel posto giusto. Infatti, sul sito web “Spoticar.it“, ne è stata messa in vendita una ad appena 6.590 euro, una cifra irrisoria che scatenerà subito la corsa all’acquisto. Si tratta della versione 0.9 Twinair Turbo Natural Power Pop Van 2P, una vera e propria offerta da urlo che vi consigliamo di non farvi scappare.

Ovviamente, a quel prezzo non può che trattarsi di un usato, e ad occuparsi della vendita è il centro Denicar S.P.A. che si trova a Milano, per cui non parliamo di un privato, garanzia in più per chi teme brutte sorprese.

Nel corso della sua carriera, questa Panda ha percorso solamente 54.365 km, una distanza non certo eccessiva e che vi garantisce ancora un lungo utilizzo, mettendovi a riparo da problemi di affidabilità. La sua immatricolazione è avvenuta nel novembre del 2016, non certo troppo tempo fa, segno che vi trovate di fronte ad usato davvero eccezionale.

Il cambio è manuale con trazione anteriore a due ruote motrici, il colore è il bianco, e tra i grandi vantaggi c’è anche l’assicurazione 12 mesi Spoticar Premium, che vi mette a riparo da qualsiasi tipo di inconveniente nel suo primo anno di utilizzo. La potenza è di 86 cavalli, ricordando che si tratta della versione a benzina GPL, motivo in più per star tranquilli sia sul fronte del contenimento dei consumi che delle emissioni.

Tra le dotazioni segnaliamo la chiusura centralizzata, l’airbag, l’esp, l’ABS, il computer di bordo, gli alzacristalli elettrici ed il servosterzo, mentre viene fatto sapere che non si potrà optare per il finanziamento per questo usato.

In ogni caso, ad un prezzo di questo tipo non si può comunque rinunciare, ma vi consigliamo di fare in fretta. Già tante persone stanno visionando questa offerta, per cui è il caso di approfittarne subito. Siamo certi del fatto che non ve ne pentirete di acquistarla.