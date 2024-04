Alfa Romeo, prima “sconfitta” per il SUV Tonale: il dato è eloquente

L’Alfa Romeo Tonale sta guidando la rinascita della casa dI Arese, ma ora emerge un dato preoccupante. Ecco cosa è stato reso noto.

Il marchio Alfa Romeo continua a sorridere per i risultati del 2023, che l’hanno vista aumentare del 30% i propri volumi di vendita. La gran parte del merito è del SUV Tonale, vettura che ha fatto saltare il banco in tutta Europa, con risultati strepitosi ottenuti soprattutto in Grecia ed in Germania, paesi dove è rientrata tra le auto più vendute della sua categoria. Tutto ciò non può che fa par sorridere i vertici, che hanno azzeccato tutto con il primo veicolo ibrido della casa di Arese.

L’Alfa Romeo è pronta per svelare al mondo il nuovo B-SUV Milano, al quale i veli verranno tolti mercoledì 10 di aprile, ormai tra poche ore. Si tratterà della prima auto ad emissioni zero della storia del Biscione, ed è normale che ci sia grande attesa dietro a questo unveiling. Nel frattempo, l’Alfa deve anche incassare una sconfitta negli USA, dove un confronto ha visto la Tonale perdere nettamente contro una sua rivale.

Alfa Romeo, i dati del confronto con la Dodge Hornet

L’Alfa Romeo è parte del gruppo Stellantis, così come la FIAT, la Lancia, la Maserati ed anche tanti altri marchi stranieri. Tra di essi c’è anche la Dodge, che ha nella Hornet l’omologa della Tonale, con la quale condivide la piattaforma e tanti altri aspetti. Questa vettura fa segnare degli ottimi dati di vendita negli Stati Uniti d’America, e sono da poco arrivati dei risultati che ci danno la possibilità di operare un interessante confronto.

Quest’auto è nata tra lo scetticisimo dei fan del marchio del Biscione, dal momento che l’Alfa puntava molto sulla Tonale per creare un mercato importante degli USA, e c’era la paura che la Hornet potesse farle concorrenza. Effettivamente, i dati sul primo trimestre del 2024 ci dicono che la Hornet ha nettamente battuto la Tonale oltreoceano, con dei dati eloquenti che di sicuro non faranno felici i vertici della casa di Arese.

Pensate che, in base ai dati ufficiali, sono state vendute ben 7.419 esemplari della Hornet, contro le appena 728 della Tonale. Si tratta di un risultato evidente, di una sconfitta senza appello per l’Alfa Romeo, che con la Tonale sta invece conquistando l’Europa e l’Italia. Vanno però specificate anche le ragioni di una differenza così netta sul fronte delle immatricolazioni, che possono addolcire l’amara pillola ingoiata dagli alfisti a seguito di questo risultato.

Prima di tutto, il brand Dodge è ben più popolare negli USA rispetto all’Alfa, per cui è normale che la clientela ne risulti essere più attratta. Inoltre, c’è una netta differenza di prezzo, con la Tonale disponibile a partire da 43.485 dollari, contro i 31.400 necessari per acquistare la Hornet.

Con una differenza così netta sul fronte del costo d’acquisto, è quasi scontato che il cliente statunitense scelga per un brand della sua nazione, risparmiando anche parecchio denaro. Vedremo se, in un futuro non troppo lontano, questo gap andrà ad appiattirsi o se la differenza resterà sempre così marcata.