FIAT, una 500L in vendita ad oltre 50mila euro? Il motivo è pazzesco

La FIAT 500L è ormai fuori produzione da diversi anni, ma torna ora a far parlare di sé per un motivo clamoroso. Ecco svelati i particolari.

Il marchio FIAT guarda al futuro con ottimismo, nella consapevolezza che il 2024 sarà un anno molto importante. Infatti, l’11 di luglio prossimo sarà svelata la nuova Panda, vettura che diventerà elettrica, pur offrendo le varianti ibride ed a benzina, e che abbandonerà lo storico concetto di citycar. Infatti, sarà un SUV di Segmento B, che affiancherà nella gamma la 600, lanciata invece lo scorso anno.

La casa di Torino, in accordo con il gruppo Stellantis, sta rivedendo in tutto e per tutto la sua gamma, con una rivoluzione che, sul fronte stilistico, partirà proprio con la Panda. Nella giornata di oggi, il nostro compito è quello di fare un passo indietro, parlandovi di un modello fuori produzione da un paio d’anni, vale a dire la 500L, che fece il proprio debutto nel lontano 2012.

Al giorno d’oggi, non è neanche più ordinabile, ed ha fatto spazio nella gamma alle novità che stiamo vedendo oggi. La sua carriera è stata di grande successo, con la FIAT che ne ha vendute e prodotte oltre 500.000 unità, ed ora, questa vettura torna al centro della scena. Il motivo non è legato alla volontà della casa di Torino di riportarla in produzione con un nuovo modello, ma ad un’asta che ha sorpreso tutti. Ecco i dettagli.

FIAT, RM Sotheby’s vuole vendere la 500L a cifre folli

La FIAT 500L non era di certo un’auto costosissima, visto che era possibile ordinarla a partire da circa 23.000 euro ai suoi tempi. Tuttavia, c’è un motivo di discussione tra i fan della casa di Torino, dal momento che sul sito web della casa d’aste RM Sotheby’s è apparsa una 500L dal valore di circa 50.000 euro.

Non è tutto, considerando che la società conta di venderla per una cifra che, secondo le stime, potrebbe arrivare a toccare anche i 90.000 euro. Ma qual è il motivo di un prezzo di questo tipo, che è assolutamente fuori portata per un’auto popolare come quella della casa di Torino? La risposta è legata ad un personaggio famoso che ci è salito a bordo.

Infatti, nel 2015 fu Papa Francesco ad entrare in quest’auto, durante una visita negli Stati Uniti d’America. In particolare, la 500L è stata utilizzata durante una tappa nella città di New York, e venne fornito da FCA, e si pensò a questo modello per due motivi. Per far spostare Papa Francesco serviva una vettura comoda e spaziosa al suo interno, ma che potesse essere anche poco riconoscibile, e la 500L venne reputata perfetta in tal senso.

Pensate che la FIAT che sta per essere venduta ha percorso solamente 1.244 km, in sostanza, è quasi del tutto nuova, ed ha partecipato anche ad una parata di San Patrizio nel 2016. Venne utilizzata da Monsignor Robert Ritchie ed ora potrebbe diventare la vostra vettura, anche se il prezzo è davvero da capogiro. Senza dubbi, ci saranno molti collezionisti che sono già pronti per portarsela a casa.