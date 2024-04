Alfa Romeo, arriva una Giulia Quadrifoglio dei Carabinieri? Ha fatto già innamorare tutti

Tra l’Arma dei Carabinieri e l’Alfa Romeo c’è sempre stato un legame speciale, ed ora ci arrivano delle immagini strepitose. Ecco i dettagli.

Si parla di futuro in casa Alfa Romeo, con il target fissato sul miglioramento dei risultati, già eccezionali, ottenuti nel 2023. Il SUV Tonale, con i suoi risultati, ha portato ad un aumento del 30% dei volumi di vendita rispetto al 2022, e l’obiettivo è quello di crescere ancora. Il 2 di giugno dello scorso anno ha fatto il proprio debutto la Tonale dei Carabinieri, a rafforzare il legame tra il marchio del Biscione e l’Arma.

L’Alfa Romeo punta ad aggiornare la propria gamma per i prossimi anni, a cominciare dal B-SUV Milano elettrico che debutterà il 10 di aprile, venendo svelata in anteprima mondiale. In seguito toccherà alla Stelvio ed alla Giulia, che saranno solo elettriche, con la nuova berlina che, in versione Quadrifoglio, toccherà la bellezza di 1.000 cavalli di potenza massima. Ecco un progetto davvero esclusivo.

Alfa Romeo, ecco la Giulia Quadrifoglio dei Carabinieri

L’Alfa Romeo Giulia è dunque pronta per rinnovarsi, e nella sua versione Quadrifoglio vi metterà a disposizione una potenza devastante. Al momento, la Giulia è presente tra le auto a disposizione sia dei Carabinieri che della Polizia, ma per il futuro c’è qualcuno che ha immaginato una grande novità. Stiamo parlando di Tommaso D’Amico, che sul suo canale YouTube ha caricato un video in cui mostra un render della Giulia Quadrifoglio dei Carabinieri. Dobbiamo specificare che si tratta di un progetto pensato dall’autore e che non ha nulla a che fare con la realtà, ma va detto che è comunque molto interessante.

La presenza dell’auto è davvero aggressiva, con delle forme muscolose ma comunque sportive, nel pieno stile dei modelli contraddistinti dal Quadrifoglio. Per quanto riguarda gli interni, troviamo una plancia strumenti che è corredata da una vasta serie di optional, tutti di ultima generazione, con delle linee che, in generale, appaiono come molto futuristiche e davvero interessanti. L’autore, per realizzare il suo lavoro, per ciò che riguarda gli interni si è ispirato molto alla Ferrari Purosangue, ed i risultati si vedono tutti.

Per ciò che riguarda i motori, ci sono delle differenze non da poco con quella che sarà la vera Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Infatti, a meno di sorprese clamorose, dalla Stelvio che arriverà il prossimo anno la casa di Arese produrrà solo auto elettriche, ed anche la super berlina sarà solamente ad emissioni zero, senza ammettere versioni termiche o ibride. Ed invece, in questo caso, l’autore ha voluto dotare il gioiello del Biscione di un portentoso motore a benzina.

Infatti, si parla di un V8 da 400 cavalli di potenza massima, ed è un 2.4 turbo, che senza dubbio dev’essere un piacere sia per le prestazioni che per le orecchie in termini di sound. Il cambio è automatico con trazione RWD, e sono previsti anche motori elettrici e plug-in ibridi. Sono stati aggiunti anche dei cerchi da 19 pollici. La livrea è quelal classica dei Carabinieri, e va detto che dona a questo modello.