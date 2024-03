Alfa Romeo, l’attesa è finita: ecco il nuovo gioiello elettrico (VIDEO)

L’Alfa Romeo delizia i fan con nuove immagini del B-SUV Milano, che verrà presto svelato. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla vettura.

Grande attesa in casa Alfa Romeo per la presentazione del nuovo modello ad emissioni zero, che verrà lanciato tra una manciata di giorni. Il marchio del Biscione vuole continuare a crescere dopo gli splendidi risultati del 2023, anno nel quale i volumi di vendita sono cresciuti del 30% rispetto al 2022. Considerando quella che è la portata della crisi del settore, si tratta di numeri eccezionali, che confermano la bontà del lavoro svolto dalla casa di Arese, ormai punto di riferimento tra i brand premium del gruppo Stellantis.

L’Alfa Romeo domina il suo settore grazie al SUV Tonale, ma anche Stelvio e Giulia continuano a difendersi al meglio, in vista di un futuro che sarà pieno di cambiamenti. Il 2024 è l’anno della prima auto elettrica del brand, sulla quale continuano le anticipazioni. Nelle prossime righe, andremo a scoprire nei dettagli il nuovo B-SUV Milano, che ormai è alle porte e sta per debuttare.

Alfa Romeo, nuovo teaser del B-SUV Milano

Il prossimo 10 di aprile sarà una giornata storica per l’Alfa Romeo, che toglierà finalmente i veli alla prima auto elettrica di sempre. Stiamo parlando del SUV di Segmento B chiamato Milano, che punta anche su versioni ibride per differenziare l’offerta e diventare un punto di riferimento nel settore. In base a quanto emerso, la versione full electric sarà realizzata sulla piattaforma CMP di derivazione PSA, condivisa con la Jeep Avenger e la Fiat 600.

L’auto sarà prodotta in Polonia, nello stabilimento di Tychy, con il prezzo di partenza che sarà di circa 27.000 euro per la versione Mild Hybrid. Tornando per un attimo sull’elettrica, essa punterà su un powertrain da 156 cavalli di potenza massima, con un’autonomia di circa 400 km nel ciclo WLTP garantita da un pacco batterie da 54 kWh. Il B-SUV sarà lungo circa 4,30 metri, ed andrà a sfruttare un’architettura versatile che le permetterà di ospitare sia i motori termici che elettrici.

La versione Mild Hybrid, andando a logica, sarà la meno costosa, e sarà equipaggiata da un motore 1.2 a benzina da 100 cavalli di potenza massima, con trazione anteriore. Previsto anche un modello con trazione integrale, con un motore 1.2 elettrificato da 136 cavalli. In seguito, ci sarà spazio anche per una versione ad emissioni zero 4×4, che anche sul fronte della potenza sarà un netto passo in avanti rispetto a quella che l’Alfa Romeo presenterà tra meno di tre settimane.

Si tratterà, a meno di colpi di scena, della Milano Quadrifoglio, con una potenza di ben 240 cavalli, la più elevata di quelle che verranno offerte. Nel video qui postato, caricato sui canali social ufficiali della casa del Biscione, abbiamo a che fare con un nuovo teaser, che non fa altro che aumentare ulteriormente l’hype per questo nostro gioiello. Il giorno della presentazione ufficiale è sempre più vicino, ed i fan iniziano a scalpitare.