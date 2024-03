Avete mai visto la sorella di Pecco Bagnaia? E’ diventa la sua ombra in Ducati

Il bicampione del mondo, Pecco Bagnaia, in carriera ha ottenuto risultati spettacolari, anche grazie al supporto di donne eccezionali.

Il detto che dietro ad ogni uomo c’è una grande donna andrebbe aggiornato. In alcuni casi possono essere ben due le donne che fanno di un pilota un campione assoluto. La storia di Pecco Bagnaia si lega a filo doppio a quella di sua sorella maggiore. Una ragazza perspicace e che, grazie alla passione per i motori, è riuscita ad ottenere risultati di spessore nella propria personale carriera al fianco del centauro della Ducati.

Bagnaia si è imposto nelle ultime due entusiasmanti sfide mondiali. Dopo aver vinto il titolo mondiale nel 2018, il fenomeno torinese si è imposto anche in MotoGP. Ha vinto nel team factory Ducati, a seguito dell’esperienza in Pramac, diventando il terzo italiano con più successi all time. Nella casa di Borgo Panigale c’era ancora un mito da abbattere, ovvero quel Casey Stoner in grado di vincere nel 2007 in sella ad una Desmosedici molto diversa.

Il torinese ha beneficiato di una squadra top a sua completa disposizione, ma è stato anche caparbio a gestire al meglio il confronto con gli altri ducatisti. Appassionato di calcio e tifoso della Juventus, Francesco è considerato l’erede naturale di Valentino Rossi. Quest’ultimo lo ha cresciuto nella sua Academy, credendo in lui nelle classi inferiori. Pecco poi è esploso in sella alla Rossa, riuscendo a sconfiggere il campione del mondo 2021, Fabio Quartararo, nel 2022 e nella scorsa annata il rider del team Pramac, Jorge Martin.

Dal 2016 è legato sentimentalmente a Domizia Castagnini. I due compongono una coppia molto solida. La compagna, inoltre, era una amica della sorella Carola. Quest’ultima è una personalità molto riservata e non ha mai sfruttato la popolarità di suo fratello per mettersi in mostra. Secondo Pecco le diversità ci sono ma è questo che li rende indispensabili l’uno per l’altro.

L’occupazione della sorella di Bagnaia

Carola Bagnaia, sorella di Francesco, è il braccio destro di Pecco e lo supporta nelle questioni di logistica e comunicazione. “Pecco fondamentalmente è una persona molto positiva, anche nei momenti più duri, ha sempre trascinato gli altri. Per lui il bicchiere è mezzo pieno. E quando le cose andavano male, sapeva che il suo momento sarebbe arrivato. È una cosa che ammiro molto di lui. Se sta male, metabolizza, ma non parla tanto. Ma stando sempre assieme, sa che, se serve, mi può dire tutto“, dichiarò la ragazza alla Gazzetta dello Sport.

La carriera di Bagnaia non è sempre stata rosa e fiori. Le difficoltà in Moto3 e nei primi anni in top class avevano fatto sorgere dei dubbi nella testa del giovane. Carola gli è sempre stata vicino e lo ha supportato nelle giornate difficili. Oggi Pecco è tra gli italiani più forti della storia del motociclismo. E’ riuscito a stupire tutti, dando prova della sua grande capacità di tenere testa a navigati rivali. Oggettivamente la Ducati è di gran lunga la miglior moto della griglia. Pecco Bagnaia è diventato il primo rider che si è giocato il mondiale all’ultimo weekend in anni consecutivi dal 1978-1980.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carol ⚡️ (@carolabagnaia)

Kenny Roberts si contese il titolo all’ultima gara in tre anni consecutivi e vinse in tutti e tre i casi. È il 4° campione del mondo italiano della classe regina ad aver vinto almeno due mondiali I precedenti: 1. Umberto Masetti (1950, 1952); 2. Giacomo Agostini (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975); 3. Valentino Rossi (2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009). È risultato il secondo che vince più di un titolo con una moto italiana dopo Giacomo Agostini (MV Agusta: 6 dal 1967 al 1972) e l’apporto di sua sorella Carola è stato determinante.