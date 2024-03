Ferrari, Leclerc fa una promessa ai fan: in Red Bull iniziano a tremare

Per quanto risulti paradossale, in uno scenario di dominio totale targato Red Bull Racing, Charles Leclerc ha mandato un messaggio di speranza ai fan della Rossa.

Charles Leclerc ha concluso a Jeddah sul terzo gradino del podio. Il monegasco non è riuscito a contenere la forza della RB20. Ha stretto i denti, allo start, per tenersi negli scarichi di Verstappen, ma non è stato possibile un duello. L’olandese è scappato via, nel giro di pochissime curve e, dopo pochi km, con il DRS Sergio Perez lo ha scavalcato.

I problemi di riscaldamento delle mescole sono risultati determinanti. La Ferrari è, nettamente, la seconda forza ma allo stesso tempo non sembra poter mettere in seria difficoltà la squadra campione in carica. Nonostante il gap si sia ridotto rispetto al 2023, la Rossa dovrà massimizzare il pacchetto a disposizione per ottenere risultati di spicco. L’avvio della stagione non è negativo ma i fan vorrebbero vedere Leclerc sul primo gradino del podio. Evento che, oramai, manca dall’Austria del 2022.

Il dovere del team è di puntare al massimo, soprattutto ora che Mercedes e McLaren sembrano essere attardate. La Red Bull Racing ha sviluppato in modo massiccio per non farsi acciuffare dalla Rossa. Tra Jeddah 2023 e l’edizione appena conclusa è emersa una chiara differenza: la SF-24 è risultata più rapida e non ha avuto problemi di degrado, nonostante un assetto molto scarico. Le aspettative del personale del Cavallino Rampante rimangono il più alte possibili.

Leclerc, dopo la gara, ha sottolineato gli aspetti negativi della monoposto ma ha anche espresso un ottimismo per gli scenari futuri. La SF-24 non avrĂ sviluppi a Melbourne, ma Charles ritiene che vi saranno dei passi in avanti sensibili. Di sicuro non aspettatevi un Grand Chelem come nel 2022, ma la Rossa a grandi passi sta progredendo in modo sensibile.

L’annuncio di Charles Leclerc

“Stiamo facendo piccoli passi nella giusta direzione – ha affermato il prodotto della FDA a Motorsport.com – il divario dalla Red Bull è ancora notevole, ma se continuiamo a lavorare così, sono sicuro che sarĂ solo questione di tempo prima di mettere Red Bull maggiormente sotto pressione. Non credo che avremo molte novitĂ sulla macchina a Melbourne, quindi al momento dovremo solo massimizzare il nostro pacchetto attuale“.

Parole che suonano come musica alle orecchie dei tifosi. Il Cavallino Rampante si appresta a consegnare nelle mani di Lewis Hamilton, nel 2025, una monoposto progredita in diverse aree. Il pilota ritiene che bisognerà vedere quando ci saranno nuovi componenti della monoposto e che tipo di passo avanti verrà fatto con l’obiettivo di avvicinarsi alla Red Bull quanto prima.

Al momento la RB20 ha mediamente, 3 – 4 decimi, di vantaggio sulla SF-24. In Formula 1, 3 o 4 decimi, sono tantissimi. La squadra emiliana sta lavorando per porre un freno alla supremazia tecnica del drink team. Nelle prime due uscite stagionali sono arrivate 2 doppiette senza appelli. In ogni caso, in inverno, tra le inseguitrici la Rossa è il team che ha lavorato meglio di tutti. Leclerc è consapevole che andranno fatti ulteriori passi in avanti. “Sono sicuro che arriverĂ il nostro momento. Non so cos’abbia in serbo Red Bull in termini di aggiornamenti, ma questo definirĂ quando saremo in grado di eguagliarli“, ha annunciato il pilota monegasco.