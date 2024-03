Scegliere un SUV ibrido: tutto quello che c’è da sapere

Un SUV (acronimo di Sport Utility Vehicle) è un’auto versatile che presenta la robustezza di un veicolo “off track” ma può essere utilizzato anche per i contesti urbani. Sul mercato è possibile trovare diversi modelli di SUV, sia con motori endotermici che opzioni sostenibili, tra cui i SUV ibridi.

Questi ultimi prevedono un motore a combustione interna e un propulsore elettrico, e tale configurazione permette di sfruttare i benefici della mobilità elettrica per brevi percorrenze e ottenere una maggiore efficienza durante le lunghe percorrenze.

In altre parole, optando per un modello di questa categoria di alta qualità, come ad esempio un SUV ibrido di Lexus, è possibile avere un mezzo non solo utilizzabile su qualsiasi strada ma anche eco compatibile.

Ecco allora alcuni motivi per cui in molti scelgono questa tipologia di veicoli.

1. Sostenibilità ambientale

Uno dei benefici più evidenti dei veicoli ibridi è la riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera. Probabilmente è proprio questo uno dei segreti del successo ottenuto negli ultimi anni dai SUV ibridi.

Grazie all’integrazione di motori elettrici, i veicoli Full Hybrid possono funzionare in modalità completamente elettrica per alcuni chilometri, limitando l’impatto ambientale nelle zone urbane.

2. Risparmio di carburante

Questi mezzi permettono un notevole risparmio di carburante, grazie alla loro capacità di funzionare in modalità completamente elettrica su brevi distanze e un motore termico particolarmente efficiente. Nello specifico, per un modello Mild Hybrid, i consumi si riducono di circa il 15%, mentre i SUV Plug-In Hybrid permettono di ottenere un risparmio di carburante del 60%.

3. Ottime prestazioni alla guida

In genere, si tende a pensare che le auto ibride siano più lente rispetto ai modelli endotermici, ma non è così. Infatti, nella maggior parte dei casi, quando si supera la velocità di 50 km/h, a consentire il movimento del veicolo ibrido è solamente il motore a combustione interna, permettendo un’accelerazione ottimale.

La tecnologia, poi, sta facendo dei notevoli passi in avanti nel settore dei veicoli ibridi e i modelli più recenti offrono un’esperienza di guida con buone prestazioni, fluida e reattiva.

4. Agevolazioni auto ibride

Un altro beneficio importante che deriva dall’acquisto di un SUV ibrido è la possibilità di sfruttare le agevolazioni previste dalla legge.

La tematica ambientale è ormai sempre più importante nel nostro Paese (e non solo), pertanto, il legislatore ha previsto dei particolari incentivi per tutti coloro i quali decidono di scegliere un’auto eco friendly. Già nel 2019 il Governo ha deciso di “svecchiare” il parco auto circolante per le strade del Paese, introducendo il sistema dell’ecobonus che permette l’acquisto delle auto elettriche, ibride o comunque a basse emissioni di Co2.

Le agevolazioni auto ibride, infine, non si risolvono solamente in uno sconto iniziale sul costo del mezzo di trasporto. L’acquisto di un SUV ibrido, infatti, comporta dei vantaggi anche da un punto di vista fiscale.

In Italia, tutti coloro che possiedono un mezzo di trasporto ibrido possono godere di una particolare agevolazione che li esenta dal pagamento della tassa di proprietà del mezzo (il bollo). Anche se in realtà è bene ricordare che si tratta di un vantaggio che trova una disciplina diversificata a seconda della regione.

5. Parcheggiare sulle strisce blu gratis

Un SUV ibrido può essere un’ottima scelta per tutti coloro che quotidianamente si muovono in città affollate e ricche di traffico, dove è particolarmente difficile trovare un parcheggio gratuito. Con le auto ibride, infatti, è possibile parcheggiare gratuitamente anche sulle strisce blu (normalmente a pagamento). Tuttavia, anche in questo caso, il vantaggio non è previsto in tutti i comuni d’Italia e occorre informarsi in merito, ma in molti ormai hanno aderito a questa iniziativa.