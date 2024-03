MotoGP GP Qatar, Gara: Bagnaia imprendibile, Binder batte Martin ed è secondo

La MotoGP apre la stagione in Qatar, con il trionfo di Pecco Bagnaia, in testa sin dal subito. Binder tiene dietro Martin e Marquez.

Non c’è niente da fare contro il dominio della Ducati e di Pecco Bagnaia, che aprono in maniera trionfale la nuova stagione di MotoGP. Il campione del mondo ha dominato a Losail prendendo il comando sin dal primo giro, nel quale ha avuto un guizzo da vero e proprio campione, superando come se fossero dei birilli coloro che gli partivano davanti. Pecco ha preceduto, su una Desmosedici GP24 a dir poco spettacolare, la KTM di un coriaceo Brad Binder, bravo ad evitare la solita parata di Borgo Panigale.

Non è cambiato nulla per ciò che riguarda Jorge Martin, che si è confermato il re del sabato, incapace però di imporre lo stesso passo alla domenica. Lo spagnolo della Pramac si accontenta del terzo posto, davanti a Marc Marquez sulla Ducati del Gresini Racing. Quinto Enea Bastianini davanti ad Alex Marquez, con Fabio Di Giannantonio settimo davanti ad Aleix Espargarò con l’Aprilia. Nono al debutto in MotoGP Pedro Acosta, che dopo una grande prima parte di gara è calato negli ultimi giri. Maverick Vinales chiude la top ten, disastrose Honda e Yamaha.

MotoGP, Acosta dà spettacolo ma poi cala nel finale

La nuova stagione della MotoGP parte da Losail, con il Gran Premio del Qatar che promette una grande battaglia. Jorge Martin ha ottenuto la pole position e la vittoria nella Sprint Race, ed ha tutta la volontà di ripetersi ancora. La partenza viene posticipata per via di un problema capitato a Raul Fernandez, sull’Aprilia del team Trackhouse. Lo spagnolo ha alzato il braccio in griglia ed è stato costretto a partire dal fondo con la seconda moto, mentre anche Marc Marquez ha palesato qualche problema nell’abbassamento della moto, ma tutto si è poi risolto.

Al via Martin tiene la prima posizione, ma la sua gioia è effimera. Infatti, il primo giro di Pecco Bagnaia è strepitoso, e gli permette di prendersi il primo posto dopo poche curve, davanti alla Ducati Pramac del rider iberico, di Brad Binder e dello stesso Marquez. Fatica e non poco Aleix Espargarò, che dopo un grande sabato si trova in difficoltà. Cade Jack Miller al secondo passaggio, riuscendo però a tornare in pista.

Bagnaia prova ad allungare, mentre è Pedro Acosta che mette in mostra un ritmo eccezionale e si porta al sesto posto, con un passo assolutamente eccezionale sulla KTM di GasGas. Scatenato il rookie spagnolo, che si libera agevolmente di Alex Marquez, nella speranza che questo ritmo forsennato non lo porti a cucinare la gomma. Dopo un momento di calma, il fenomeno al debutto in MotoGP torna in azione, con un’azione di forza.

Infatti, Acosta si libera di Marquez e sale quarto, mettendosi a caccia del podio. Pedro però commette un errore e perde nuovamente la posizione sul nativo di Cervera. Purtroppo Acosta crolla del tutto e viene passato anche da Alex Marquez ed Enea Bastianini, con Fabio Di Giannantonio che si avvicina a lui. Acosta scivola nono, mentre Bagnaia vola a vincere davanti a Binder, Martin e Marquez. Prossimo appuntamento a Portimao tra due settimane.