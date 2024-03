MotoGP, il grande manager parla di Marc Marquez: parole sconcertanti

Uno dei più noti manager della storia della MotoGP ha parlato dell’approdo di Marc Marquez alla Ducati, ed ha sorpreso tutti.

La stagione di MotoGP targata 2024 sta per aprirsi, e stiamo entrando ufficialmente nella settimana della prima tappa di quest’anno. Il Gran Premio del Qatar torna ad aprire le danze, dopo che lo scorso anno, per il debutto iridato, ci si era spostati in Portogallo. La Ducati vuole continuare a dominare la scena, con Pecco Bagnaia nel ruolo di grande favorito. Il campione del mondo ha fatto segnare i record della pista sia nei test in Malesia che in quelli di Losail, facendo capire che batterlo sarà una grossa impresa per chiunque.

Ci aspettiamo moltissimo da Jorge Martin, che con il team Pramac lo scorso anno ha sfiorato l’impresa, ovvero quella di vincere il mondiale di MotoGP con un team privato, seppur con una moto ufficiale a disposizione. Enea Bastianini ha bisogno di rilanciarsi dopo una stagione da incubo, nella consapevolezza che il 2024 potrebbe essere la sua ultima occasione con il team factory.

I riflettori saranno naturalmente puntati su Marc Marquez, che dopo oltre un decennio ha lasciato la Honda per legarsi alla Ducati, andando a sposare il progetto del Gresini Racing. Il nativo di Cervera avrà a disposizione la vecchia Desmosedici GP23, che ha dominato la scorsa stagione, ma che appare ben lontana dalla GP24. Proprio per questo, uno dei volti più noti del paddock non lo ha inserito tra i favoriti per il titolo.

MotoGP, ecco le parole di Carlo Pernat su Marc Marquez

Marc Marquez ha dominato la scena per anni in MotoGP, ed ora ha deciso di lasciare la Honda e di andare a correre per la prima volta con un team privato. Parlando ad un podcast di “Moto.it“, Carlo Pernat ha fatto i nomi dei suoi favoriti, non inserendo il nuovo volto del Gresini Racing tra di essi. A suo parere, saranno altri tre i ragazzi che si contenderanno il titolo mondiale.

Ecco le sue parole: “Sarà l’anno più bello, per tantissimi motivi, mi aspetto tante sorprese. Ci sono le concessioni, che io ritengo penalizzanti per la Ducati, forse sin troppo, e non lo trovo giusto. Rimane comunque la moto da battere, la GP24 pare nata davvero molto bene, mentre chi avrà la GP23 potrebbe avere qualche problema. Dal mio punto di vista, il mondiale se lo giocheranno Bagnaia, Martin e Bastianini, l’Aprilia ha fatto un passo in avanti, ma ha dei limiti in termini di piloti. KTM è un’incognita e la Yamaha un punto interrogativo, mentre la Honda era talmente indietro che ci vorrà almeno un anno per recuperare in termini di competitività“.

Marquez è ovviamente uno dei temi più chiacchierati riguardo alla MotoGP in questo 2024, ma Pernat non crede affatto che arriverà in Ducati dominando la scena. Come riportato poco fa, secondo il grande manager saranno coloro che avranno la Desmosedici GP24 i piloti da battere, mentre la moto dello scorso anno potrebbe incontrare delle difficoltà. Ed il nativo di Cervera avrà i suoi bei problemi per spuntarla.