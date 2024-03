Alfa Romeo, la 33 Stradale si tinge di blu: la linea è da urlo

L’Alfa Romeo 33 Stradale è stata svelata a fine estate, e ne sono state prodotte solo 33. Diamo un’occhiata ad una versione davvero folle.

Il marchio Alfa Romeo vive una fase molto positiva, con una crescita sulle vendite, guidata dal SUV Tonale, che pare senza fine. Il 10 di aprile prossimo, tra poco più di un mese, verranno tolti i veli al nuovo B-SUV Milano, vale a dire alla prima auto elettrica nella storia del Biscione, che però sarà disponibile anche in versione termica ed ibrida, con un gran potenziale per aumentare ancor di più le vendite ed i volumi.

L’Alfa Romeo, qualche mese fa, ha tolto i veli alla meravigliosa 33 Stradale, la nuova supercar dal valore di oltre un milione di euro, con 333 km/h di velocità massima e solamente 33 esemplari realizzati, tutti venduti in base a ciò che sappiamo. Il gioiello è disponibile sia con il motore V6 biturbo che con powertrain elettrificato, ed ora c’è una grande novità che riguarda la sua colorazione. Scopriamo la nuova scelta a disposizione dei clienti.

Alfa Romeo, ecco la livrea Blu Reale

Per chi ha la fortuna di poter ricordare l’Alfa Romeo 33 Stradale degli anni Sessanta, il colore Blu Reale non sarà una novità totale. Infatti, nel modello di oltre 50 anni fa venne utilizzata questa colorazione, che ora è stata riproposta anche nella supercar svelata alla fine di agosto scorso. Per i fortunati clienti che possono spendere oltre un milione di euro per mettere le mani su questo capolavoro, ai colori Rosso Alfa ed al Rosso Villa d’Este ci sarà anche questa alternativa, come potete vedere nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“.

Le foto ed i video relativi alla 33 Stradale in Blu Reale sono state diffuse in contemporanea con la nascita del 33 Stradale Day, ricorrenza che dal 3 marzo del 2024 in avanti andrà a celebrare l’iconico gioiello di casa Alfa Romeo, con oltre 250 club coinvolti in tutto il mondo. La casa di Arese ha realizzato un nuovo capolavoro, e non ci sono dubbi sul fatto che tanti clienti la sceglieranno dipinta con questo colore.