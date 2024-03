Chi produce i motori Peugeot? Ecco la risposta che state cercando

La Peugeot è uno dei brand più famosi al mondo, punta di diamante del gruppo Stellantis. Ecco chi si occupa di produrre i motori.

Oggi vi parleremo di una curiosità molto interessante, che riguarda il marchio Peugeot e la produzione dei suoi motori. La casa del Leone è parte dal 1976 del colosso PSA, assieme alla Citroen, ma ormai di PSA non si può più parlare, dal momento che si è fuso con FCA confluendo in Stellantis. Di certo, la casa del Leone è uno dei punti di riferimento della holding multinazionale olandese, con tanti modelli pronti ad arrivare in futuro.

In questa fase, la Peugeot sta guardando molto all’elettrico ed a da poco svelato la nuova E-208, un modello molto interessante e che ha attirato l’attenzione di molti clienti, e che è disponibile anche con il motore a benzina ed ibrida. Nelle prossime righe, andremo a vedere chi si occupa di produrre questi propulsori, e dietro a tutto ciò si celano anche particolari alleanze.

Peugeot, ecco chi produce i motori del Leone

La Peugeot produce, al giorno d’oggi, tanti tipi differenti di motore, tra diesel, benzina, ibridi ed elettrici, ed essendo una casa ufficiale, costruisce da sé i propulsori, senza avvalersi di fornitori esterni. Nel passato, ci sono però state diverse collaborazioni alla base della produzione di motori, avvenute anche con la Ford, ma anche collaborando con una storica rivale francese, vale a dire la Renault.

Ad esempio, assieme alla casa della Losanga ha prodotto il DW turbodiesel tra il 1999 ed il 2002, così come il PRV ed il Douvrin a benzina. Le più grandi collaborazioni ci sono state però con la Ford, ma al giorno d’oggi la Peugeot produce i suoi motori in totale autonomia, e così fa anche per quanto riguarda l’elettrico, anche se da questo punto di vista c’è grande partnership con gli altri marchi del gruppo Stellantis, di cui fanno parte molte case.