FIAT Pandina, pace fatta tra Governo e Stellantis? Arrivano le parole del CEO

La FIAT Pandina si è presentata nel centro di Pomigliano d’Arco, ed il CEO Olivier Francois ne ha parlato molto chiaramente. Ecco i dettagli.

Nella cornice dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco è stata svelata la nuova FIAT Pandina, vale a dire la serie speciale che rappresenterà la versione citycar del futuro. Infatti, il nome Panda verrà preso dal SUV di Segmento B che verrà svelato il prossimo 11 di luglio, mentre la Pandina raccogliere l’eredita della vettura che, da ben 12 anni, è il modello più venduto in Italia.

Dal punto di vista estetico, la Pandina riprende l’aspetto della Panda Cross, ma le grandi differenze, come ha spiegato anche il CEO Olivier Francois, riguardano le grandi novità inerenti ai dispositivi di sicurezza. Ad esempio, troviamo la frenata automatica d’emergenza, così come il sistema di mantenimento della corsia ed il rilevatore di stanchezza, senza dimenticare l’aggiunta di altri due airbag, che portano il totale a quota sei.

Nuovo il quadro strumenti da 7 pollici del tutto digitale, con nuovi sensori di parcheggio ed un sistema di Cruise Control che entra in funzione a partire dai 30 km/h, in funzione dei nuovi limiti di velocità imposti su parecchie strade delle città italiane. Il motore restà l’1.0 Mild Hybrid da 7 cavalli, mentre non ci sarà più la versione 4X4, che ritroveremo solo sul SUV di Segmento B che arriverà tra qualche mese.

FIAT, ecco le parole di Olivier Francois sulla Pandina

Noi di “Tuttomotoriweb.it” abbiamo avuto la fortuna di essere presenti all’unveiling ufficiale della nuova FIAT Pandina, avvenuto a Pomigliano d’Arco. Nel corso del lancio, sono arrivate parole molto interessanti da parte del CEO Olivier Francois, orgoglioso di questo nuovo arrivo, il rinnovamento di un mito italiano che ha ancora molto da dare alla clientela. Ed è arrivata anche un’importante rassicurazione.

Ecco le sue parole: “Noi crediamo molto nella nostra Panda, offre una soluzione sostenibile, essendo ibrida, ad un prezzo molto accessibile. Oggi siamo qui par aggiungere un altro tassello importante, quello della tecnologia. Abbiamo deciso di investire per adattare la Panda a tutti gli standard più attuali, e questa è la Panda è la più tecnologica e più sicura di sempre. Abbiamo voluto celebrare questa nuova auto con un soprannome, non dettato dal marketing, ma dalla gente, ed è Pandina“.

Francois ha poi aggiunto: “Tutti i nostri ospiti stranieri sapranno che la dicitura finale -ina viene usata in senso affettuoso. Per questo, gli italiani hanno sempre chiamato la Pandina, in modo spontaneamente, Pandina“. Inoltre, da parte del CEO è arrivata una conferma importante, visto che la produzione avverrà a Pomigliano sino al 2027, e non al 2026 come si era inizialmente detto.

L’amministratore delegato di casa FIAT ha poi annunciato un incremento di produzione della Panda del 20% per i seguenti motivi: “In questi mesi non siamo riusciti a seguire la crescente domanda che c’è stata per la Panda. Inoltre per l’arrivo dei nuovi incentivi che ci auguriamo arrivino presto. Vogliamo inoltre ringraziare il Ministero del Made in Italy che è stato uno stimolo fondamentale per la produzione nei nostri stabilimenti italiani”. Insomma pace fatta tra Stellantis e Governo dopo le polemiche dei giorni scorsi? Così sembrerebbe.