Marquez, nuovo problema fisico all’orizzonte? In Ducati scatta l’allarme

Marc Marquez ha vissuto alti e bassi nel suo percorso in MotoGP. Negli ultimi anni il suo rendimento è stato condizionato dai guai all’omero destro.

Quando ha firmato un contratto annuale con il team Gresini Racing, qualcuno a Borgo Panigale avrà, certamente, immaginato lo scenario peggiore. Marc, da oltre due anni non vince un GP, e dal 2020 non è stato più lui in pista a causa della caduta di Jerez de la Frontera e le conseguenti operazioni all’omero destro. Le riabilitazioni continue hanno creato la crisi tecnica irreversibile della Honda che è passata dall’essere la squadra al vertice della classifica ai bassifondi.

L’HRC ruotava intorno alla figura del Cabroncito pre-infortunio. Eccezion fatta per il torbido campionato 2015, Marc Marquez aveva sempre festeggiato il titolo mondiale dall’anno del suo debutto, nel 2013, al 2019. Il ritiro di Pedrosa e quello successivo di Jorge Lorenzo, condito dal calo netto delle performance di Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, avrebbero dovuto spalancare al catalano tutti i record della categoria regina del Motomondiale.

Al contrato MM93 è caduto in una crisi inaspettata, a causa anche di un decorso post infortunio rivedibile. Mal consigliato dai medici tornò in sella alla RC213V pochi giorni dopo la caduta di Jerez. A quel punto le conseguenze della rottura della placca che reggeva l’omero destro dell’otto volte iridato sono state terribili. Marc ha saltato, interamente, il campionato 2020. Una volta rientrato in pista ci ha pensato la diplopia a frenare, nuovamente, la sua ascesa.

Dopo aver vinto 3 GP nel 2021 è crollato al suolo in un test privato sulla moto da cross, ricadendo nel vortice della visione doppia che lo aveva perseguitato ai tempi della Moto2. Dieci anni dopo il centauro era stato costretto a fermarsi per questioni di sicurezza. Il suo stato di salute è ancora molto precario. La casa di Borgo Panigale sembra essere consapevole che occorre molto poco, in un campionato di 42 sfide, per ritrovarsi in grandi difficoltà sul piano fisico.

L’allarme nel box Gresini per Marquez

La sfida nella sfida per Marc è quella di doversi anche gestire. Secondo la rivista francese con licenza ufficiale MotoGP, GP Mag, il rider Gresini potrebbe avere nuovamente problemi al braccio destro, nonostante la quarta ed ultima operazione avuta negli Stati Uniti abbia avuto esito positivo. Il magazine francese ha ribadito che il problema principale di Marc non è l’adattamento alla Ducati, ma lo stato del suo braccio destro.

L’otto volte campione del mondo ha dichiarato al programma ‘The Race’ che il suo braccio non è più lo stesso: “Adesso funziona bene, ma è un braccio che ha subito quattro interventi chirurgici. Se chiedi un parere a un medico ti dirà che funziona come dovrebbe, ma evidentemente non è più lo stesso braccio di prima dell’incidente“.

La notizia è stata ripresa anche dal magazine spagnolo Motosan, sempre ben informato sul nativo di Cervera, ma al momento non è stata comunicata alcuna news sulle condizioni deficitarie del braccio destro. I magazine citati sono tutti di altissimo spessore e hanno insider nel mondo della MotoGP con una esperienza conclamata. C’è da aspettare la prima uscita stagionale per valutare le condizioni fisiche di Marc Marquez in sella alla Ducati Desmosedici.