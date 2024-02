Cosa fare con un chiodo nella gomma? Ecco la procedura da seguire

Viaggiare in auto con un chiodo infilato nella gomma è molto pericoloso, ed ora vedremo tutto ciò che c’è da fare per risolvere il guaio.

Al giorno d’oggi, la sicurezza è una delle prime cose alla quale si pensa quando si viaggia in auto, con i protocolli per l’approvazione dei vari modelli e delle loro componenti che sono molto severi da seguire. La gomme è uno degli aspetti più importanti, dal momento che il rischio di forature, esplosioni e cali di pressioni sono sempre abbastanza spaventosi, e non sempre è possibile prevederli.

Da questo punto di vista, tutti i marchi hanno iniziato ad inserire dei sensori nelle loro gomme per cercare di evitare brutti incidenti. Tutto ciò fu pensato dopo la morte di Michele Alboreto, che nel 2001, al Lausitzring, scomparve in un incidente in un test a causa dello scoppio di un pneumatico, che ovviamente non era prevedibile. Ora andremo a vedere cosa occorre fare nel caso in cui un chiodo vada ad infilarsi nella vostra gomma. Ecco la procedura da seguire precisamente.

Gomma, ecco cosa fare se si infila un chiodo

La nostra gomma è sempre a contatto con l’asfalto, sul quale è possibile trovare di tutto e di più. Pur essendo molto più resistenti rispetto al passato, i nostri pneumatici possono danneggiarsi a seguito dell’impatto con agenti esterni, ed il chiodo è sempre l’aspetto più pericoloso. Secondo quanto riportato da “Trivellato.it“, è fondamentale accorgersi immediatamente della presenza del chiodo, perché è possibile ripararla senza sostituirla.

Per far sì che non sia necessaria la sua sostituzione, occorre portare subito l’auto dal gommista e far controllare la gomma incriminata. Nel caso in cui essa non dovesse essere troppo danneggiata o deformata, sarà possibile risparmiare parecchi soldi facendola riparare, altrimenti, l’unica soluzione è la sostituzione. Non ci sono altri metodi per cavarsela.