Cosa fare se si buca una gomma in autostrada? Ecco cosa devi sapere

Una ruota bucata è sempre un grande pericolo, ed oggi vi parleremo di un aspetto curioso. Ecco cosa fare se si buca una gomma in autostrada.

La nostra auto è un concentrato di elementi che per far sì che vada tutto alla perfezione devono combaciare senza alcun tipo di problema. Tramite la gomma è permesso il movimento dell’auto, e sappiamo quanto questo aspetto sia fondamentale sotto il profilo della sicurezza. Per questo motivo, ricordatevi, periodicamente, di far controllare la pressione degli pneumatici da un gommista, in modo da restare aggiornati su quello che è lo stato delle vostre coperture.

La gomma può tuttavia forarsi all’improvviso, a causa di una perdita di pressione generata dal contatto con un chiodo o con qualsiasi altro agente che si può incontrare per strada. Per questo motivo, è importante sapere cosa fare, specialmente se la foratura si verifica quando si è in autostrada, dove si viaggia a velocità molto sostenute. Ecco tutti i dettagli.

Gomma, ecco cosa fare se si buca in autostrada

Come riportato sul sito web “Facile.it“, ci sono alcuni aspetti interessanti da conoscere nel caso in cui si buchi una gomma in autostrada. La prima cosa da fare è non farsi prendere dal panico, perché si rischia solamente di perdere ulteriormente il controllo della vettura, già molto difficoltoso in queste condizioni. In seguito, è consigliato spostarsi in maniera sicura dal traffico, verificando, tramite gli specchietti, che non sopraggiunga nessuno durante la manovra.

In seguito, ci sono diverse opzioni. O si tenta di sostituire la gomma in proprio, ovviamente nel caso in cui si trovi una piazzola d’emergenza, e non sempre ciò è possibile viste le condizioni delle ruote, oppure si chiama il servizio di assistenza, ma è fondamentale ricordarsi che non è possibile sostare in mezzo alla corsia di emergenza. Per nessun motivo, infatti, è consentito posteggiare lì, anche perché di piazzole di emergenza ce n’è una ogni due chilometri, per cui avete una libera scelta.