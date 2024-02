F1, Alonso fa ammattire i fan: non ci sarà speranza

Il bicampione del mondo, Fernando Alonso, ha espresso un giudizio severo dopo i test prestagionali di F1. Ecco cosa ha rivelato l’asturiano.

La F1 sembra essere ricominciata nello stesso identico modo in cui era finita. Il campionato 2024 pare già segnato ed assegnato, nonostante le nuove auto non abbiano ancora preso parte nemmeno ad una sessione di prove libere del primo appuntamento stagionale. La convinzione nascerebbe dall’impossibilità di poter colmare il gap con la Red Bull Racing.

La squadra austriaca non ha dormito sugli allori e ha deciso di spingere forte su delle innovazioni tecniche che, in passato, non avevano funzionato con la Mercedes. Alla presentazione della nuova monoposto ad effetto suolo sono comparse delle pance molto scavate e sottili che hanno ricordato il concetto zero pod della monoposto anglo-tedesca del 2022. L’auto senza pance della Stella a tre punte non aveva funzionato anche perché afflitta dal fenomeno dei rimbalzi ad alta velocità, definito porpoising.

L’equipe di tecnici RB, guidata dal geniale progettista Adrian Newey, pare aver interpretato al meglio le nuove disposizioni aerodinamiche. Dopo un certosino lavoro in galleria del vento, iniziato molti mesi fa, la RB20 pare essere un netto passo in avanti rispetto alla sua progenitrice. Il vantaggio in classifica della passata stagione, infatti, ha consentito ai tecnici di Milton Keynes di lavorare sulla monoposto 2024 già a partire dalla scorsa estate.

La supremazia del tre volte campione del mondo, Max Verstappen, era risultata talmente palese nel corso della prima fase di campionato che non aveva alcun senso continuare a spingere con sviluppi mirati per fare ancor più differenza nelle ultime tappe del campionato. Persino squadre che avevano cominciato bene la stagione come Aston Martin e Mercedes erano crollate in termini prestazionali, nonostante due fenomeni assoluti come Fernando Alonso e Lewis Hamilton.

L’annuncio di Fernando Alonso

Ad essere cresciute, grazie agli aggiornamenti, erano state Ferrari e McLaren. Proprio questi ultimi due team sono attesi al varco nel primo round del calendario, in Bahrain, dopo aver messo in luce aspetti positivi nei test prestagionali e nel finale del 2023. Se la Ferrari, col passo gara, pare aver risolto il limite dell’usura repentina delle mescole di inizio campionato scorso, in Aston Martin sembrano esserci più ombre che luci.

Alonso è parso piuttosto consapevole dei problemi della sua nuova monoposto e, difficilmente, ripeterà l’exploit del 2023. In un’intervista rilasciata ai colleghi di MARCA si è già sbilanciato sul vincitore del campionato 2024, lasciando poche speranze anche a tutti gli altri competitor in pista. “Max è il campione e la Red Bull Racing domina lo sport adesso, anche il design quest’anno è stata una sorpresa, quindi dobbiamo vedere come vanno e, per ora, togliamoci il cappello. Dopo aver visto la monoposto (la RB20, ndr) ritengo che ci siano meno possibilità di vincere una gara quest’anno, è così“, ha affermato il numero 14.

Max Verstappen ha dimostrato di avere un passo, nettamente, superiore a tutti. C’è il serio rischio che si tratti di un’altra annata a senso unico. Salvo sorprese, con buona pace delle speranze degli appassionati imparziali, l’olandese potrebbe vincere, senza patemi, la sua quarta corona con largo anticipo.