Valentino Rossi, svelato il suo soprannome “intimo”: solo la Novello può chiamarlo così

La stagione di Valentino Rossi è appena partita, e per il suo compleanno è arrivato un augurio speciale. Spunta anche il nuovo soprannome.

La leggenda di Valentino Rossi è sempre più amata in ogni angolo del mondo, nonostante un ritiro dalla MotoGP che è ormai risalente ad oltre due anni fa. Il pilota di Tavullia è pronto per infiammare il pubblico in una nuova stagione spettacolare, che lo vedrà impegnato, sempre con la BMW M4 GT3 del team WRT, su due fronti ben distinti, pur guidando la stessa vettura. Infatti, lo vedremo sia nel FIA WEC che nel Fanatec GT World Challenge, con il debutto nel mondiale endurance che è davvero vicino.

Sabato 2 di marzo, in contemporanea con il via del mondiale di F1, Valentino Rossi esordirà nel WEC in classe LM GT3, nella speranza di fare subito tanta esperienza in vista del debutto assoluto alla 24 ore di Le Mans, previsto per giugno. Nel frattempo, il “Dottore” ha compiuto gli anni, e lo ha fatto nel week-end in cui è impegnato in pista per una delle gare più belle del mondo. Ed è spuntato anche un nuovo soprannome per lui.

Valentino Rossi, ecco il soprannome del campione

Lo scorso venerdì è stato il giorno del compleanno di Valentino Rossi, che non ha potuto festeggiare le sue 45 primavere assieme alla compagna, ovvero Francesca Sofia Novello. Infatti, il “Dottore” si trova dall’altra parte del mondo, per la precisione in Australia, per correre la 12 ore di Bathrust al volante della BMW M4 GT3 del team WRT, rigorosamente griffata del #46, con al suo fianco Raffaele Marciello e Maxime Martin.

Dunque, il pilota di Tavullia ha avuto il suo bel da fare nel corso del suo compleanno, essendo stato impegnato nelle prove libere, in modo da prendere quanta più confidenza possibile con la difficilissima pista di Mount Panorama, dove aveva già gareggiato lo scorso anno. Nonostante la distanza di quasi 20 ore di aereo, la Novello ha voluto dedicare uno splendido pensiero all’uomo della sua vita, con il quale ha dato alla luce la prima figlia, ovvero Giulietta, che ai primi di marzo compirà due anni.

Nel post che abbiamo qui riportato, ha pubblicato diverse foto assieme a Valentino Rossi, con una splendida dedica: “Ogni giorno ti amo di più. Buon compleanno Babu, Ti amiamo con tutto il cuore!“. Non si è fatta attendere più di tanto la risposta del nove volte campione del mondo del Motomondiale, che ha commentato con un: “Grazie amoreeeee“. Ovviamente, sono arrivate diverse reazioni di affetto da parte dei fan, ed in molti si sono soffermati su un dettaglio curioso, che ha fatto subito riflettere.

Infatti, la Novello ha rivelato il nuovo soprannome intimo che ha dato al suo fidanzato, che è proprio Babu, e nessuno, sino a questo momento, sapeva di questo simpatico nomignolo. Dunque, oltre all’ormai notissimo “Dottore”, ora ci sarà un altro modo per riferirsi alla leggenda delle due ruote, che è pronto per una nuova stagione a tutta velocità, nella quale ha ancora tante soddisfazioni da togliersi.