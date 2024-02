Cosa vuol dire Stellantis? Ecco il significato che c’è dietro

Il gruppo Stellantis è un vero e proprio colosso per quanto riguarda il mondo delle quattro ruote, ed ora vedremo cosa significa il nome.

Oggi vi parleremo del nome che è stato scelto per il gruppo Stellantis, e c’è da dire che è a dir poco affascinante il legame con il verbo latino che ne è stato l’origine. La holding multinazionale olandese, che ha ormai oltre tre anni di vita, possiede al suo interno diversi brand italiani, ed è proprio per questo che al giorno d’oggi ci sono forti discussion sul suo operato. Infatti, la controllata di John Elkann sta de-industrializzando il nostro paese, producendo auto italiane all’estero, cosa che è a dir poco allarmante.

Infatti, la nuova Fiat Panda non nascerà più a Pomigliano d’Arco, a meno che non ci sia qualche clamoroso colpo di scena, così come l’Alfa Romeo Milano vedrà la luce in Polonia, nello stabilimento di Tychy. Quest’ultimo è lo stesso sito di produzione della Fiat 600 svelata lo scorso anno, mentre la Lancia Ypsilon appena svelata nascerà in Spagna, nello stabilimento di Saragozza, fotografando uno scenario drammatico per la nostra industria automobilistica.

Stellantis è un colosso che sta puntando molto sui nostri marchi, ma ormai essi di italiano hanno ben poco, per il grande dispiacere della popolazione e della clientela. Detto questo, andiamo ora ad approfondire il discorso legato al suo nome, che come detto, si ispira alla lingua latina. Di certo, la storia è molto curiosa ed è interessante ascoltarla.

Stellantis, ecco cosa significa il nome

Nel gennaio del 2021, dopo essere stata annunciata già da tempo, è iniziata la nuova avventura di un vero e proprio colosso del mondo delle quattro ruote. Dalla fusione tra FCA e PSA è nato il gruppo Stellantis, che include al suo interno un numero enorme di marchi. Al giorno d’oggi ci sono molti interrogativi sull’operato di questo brand, soprattutto in Italia, ma oggi andremo ad affrontare un’altra curiosità, che riguarda l’origine del nome.

Pensate che si tratta di un qualcosa di molto curioso, visto che deriva dal verbo latino stello, ovvero essere illuminato di stelle. Il nome fu annunciato già nel luglio del 2020, ed è stato scelto per sottolineare l’unione di una serie di marchi automobilistici messi l’uno accanto all’altro, appunto in una sorta di parata di stelle. Va detto che in Stellantis sono confluiti una serie di marchi davvero notevoli, ma per la produzione italiana, di certo non ha fruttato notizie ottimali.

Come abbiamo visto, Fiat, Alfa Romeo e Lancia vengono prodotte tutte all’estero per quanto riguarda i nuovi modelli, ed il futuro dei nostri siti di produzione è sempre più a rischio. La casa di Torino si è presa una bella soddisfazione nel 2023, aumentando del 12% le proprie vendite e confermandosi il brand che vende di più a livello globale di quelli che fanno parte della holding multinazionale olandese. Anche il marchio del Biscione è in enorme crescita, così come la Lancia vuole ritagliarsi una fetta importante di mercato tramite l’unveiling della nuova Ypsilon.