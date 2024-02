Lancia, tutto pronto per un nuovo gioiello? Le prime immagini sono assurde

La Lancia ha svelato al mondo la nuova Ypsilon, ma si inizia già a parlare di un altro gioiello. Ecco come sarà e di quale si tratta.

Il marchio Lancia ha fatto la storia del nostro settore automotive, e dopo una serie di anni molto difficili, con una produzione ridotta al lumicino, è arrivato il momento per ripartire. Nel giorno di San Valentino è stata ufficialmente svelata la nuova Ypsilon, in particolare nella sua edizione speciale Cassina, dal prezzo di circa 40.000 euro, praticamente raddoppiato rispetto alla citycar che conosciamo oggi.

Dovrebbe costare qualcosa in meno, ma sempre oltre i 35 mila euro, la Ypsilon elettrica di base, mentre un notevole risparmio sarà garantito nel caso di acquisto della ibrida a benzina. La Lancia ha deciso di puntare sull’elettrico seguendo le direttive del gruppo Stellantis, e sarà interessante valutare i risultati delle vendite. Nel frattempo, si inizia già a parlare di un modello che arriverà tra un paio di anni, ma che promette molto bene per design e tecnologie che andrà ad utilizzare. Di certo, l’elettrico sarà un punto focale, ed i prezzi non saranno bassi.

Lancia, ecco come può essere la Gamma del futuro

Nel 1976, la Lancia svelò al mondo la splendida Gamma, che venne prodotto per otto anni, sino al 1984. All’epoca, occupò il ruolo di ammiraglia, ed è lo stesso che andrà ad occupare anche nel 2026, quando tornerà con una versione full electric. Dopo la Ypsilon di cui vi abbiamo appena parlato, la Gamma sarà il secondo modello in arrivo nell’ambito del programma decennale di rilancio del marchio, e nel 2028 toccherà anche alla Delta.

La gamma, come detto, sarà la nuova ammiraglia, e sarà la prima auto della casa di Torino ad avere solamente la versione full electric, al contrario della Ypsilon che sarà presto disponibile anche come ibrida. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Manhoub1 “, potete dare un’occhiata ad uno splendido render che prova ad immaginarne le forme, in attesa che i vertici ci diano maggiori informazioni su questo gioiellino.

Secondo quanto emerso sino ad ora, sappiamo che sarà lunga circa 4,27 metri, con un design ispirato alla Concept Car Lancia Pu+Ra, che è stata svelata qualche mese fa. Ad esempio, da essa andrà a riprendere sia i gruppi ottici che tanti altri vari elementi, per un look davvero aggressivo ed interessante in ogni suo aspetto. Dal punto di vista della motorizzazione, come detto, si punta solamente sull’elettrico.

In base a quanto emerso sino ad ora, la nuova Gamma punta a ben 700 km di autonomia massima, e sarà disponibile sia a due che quattro ruote motrici. Rispetto alla Ypsilon, che non va oltre i 400 km di autonomia, si tratta di un passo in avanti davvero notevole, ma va anche calcolato che i tempi passano e che la tecnologia elettrica ha ancora tanto margine di sviluppo, per cui è normale vedere tante differenze anche a pochi anni di distanza tra l’uscita di un modello e l’altro. Si parla anche di un assetto rialzato, che causerà delle somiglianze con la Peugeot 408 GT, ma è ancora presto per fare troppe previsioni.