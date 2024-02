Dramma nel mondo dello sport: muore una leggenda in un incidente stradale

Una notizia terribile ha colpito il mondo dello sport, con un incidente stradale che si è portato via una leggenda sportiva. Ecco i dettagli.

Sappiamo benissimo quanto gli incidenti stradali possano essere fatali, ed una notizia che è arrivata poche ore fa e che ha sconvolto il mondo dello sport ce lo ha ricordato. Infatti, una leggenda del mondo sportivo si è spenta a causa di un drammatico schianto con la sua automobile, che è uscita di strada, per circostanze ancora da chiarire, finendo per schiantarsi contro un albero.

In questi tipi di incidente, è difficile pensare di farla franca, così nel mondo della strada che in quello delle corse, come ci ha insegnato la morte del pilota Craig Breen lo scorso anno, durante un rally. Questa volta, è stato l’intero universo dello sport a perdere una vera e propria icona, che soprattutto per il proprio paese era visto come un eroe nazionali. Cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Sport, scompare la leggenda dell’atletica keniota

Lo sport piange una morta tanto assurda quanto, ovviamente, inattesa vista l’età della vittima. Kelvin Kiptum è infatti scomparso all’età di appena 23 anni in un incidente stradale, e per chi non lo sapesse, parliamo di una vera e propria leggenda per quanto riguarda l’atletica. Si tratta di colui che detiene il record del mondo nella maratona, che si è spento assieme al suo allenatore, vale a dire Gervais Hakizimana, in un crash infernale. Sulla loro auto c’era anche una terza persona, che non sarebbe morta, e che ora starebbe lottando tra la vita e la morte in ospedale dopo i soccorsi.

L’impatto è avvenuto tra le città di Eldoret e Kapgatat, nella sua patria, il Kenya, a seguito della perdita di controllo da parte dell’atleta stesso, che si trovava al volante. Il tutto è avvenuto attorno alle 23 ora locale di domenica 11 di febbraio, quando in Italia erano ancora le 21. La notizia è drammatica per il mondo dello sport, dal momento che Kiptum era l’unico atleta ad aver completato una maratona in meno di due ore ed un minuto, una vera e propria leggenda, che aveva davanti a sé ancora molti anni di carriera.

L’impatto lo ha portato a schiantarsi contro un albero, che ha praticamente spaccato in due l’auto, con le vittime che sarebbero morte quasi sul colpo. Al momento, Kiptum si stava preparando per le Olimpiadi di Parigi, previste per questa estate, ma avrebbe corso anche nel mese di aprile la Maratona di Rotterdam, in Olanda, un bel banco di prova per provare a ritoccare il primato mondiale, o almeno per confermare la possibilità di stare sotto le due ore ed un minuto.

Enorme il dolore di Raila Odinga, vale a dire il primo ministro del Kenya, che ha così commentato la notizia sul suo profilo X: “La notizia della scomparsa di un uomo così straordinario è devastante. Kelvin Kiptum è il detentore di un record mondiale ed un’icona dell’atletica del nostro paese, ed è morto insieme al suo allenatore in circostanze tragiche domenica sera in un incidente. La nostra nazione è in lutto, abbiamo perso un vero eroe“.