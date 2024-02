MotoGP Test Qatar, Day 1: Bagnaia detta legge, Martin lo incalza

La MotoGP è tornata in pista per il primo degli ultimi due giorni di test pre-stagionali. Pecco Bagnaia comanda su Martin, indietro Marquez.

Manca sempre meno al via della stagione di MotoGP targata 2024, e dopo i tre giorni di test a Sepang, oggi sono scattati quelli in Qatar, la pista sulla quale, tra meno di tre settimane, si terrà la prima gara. Non ci sono state grandi sorprese, con Pecco Bagnaia sulla Ducati che ha ottenuto il miglior tempo, girando in 1’52”040, a tre decimi dalla pole position dello scorso anno. Considerando che il tracciato era molto sporco a causa della sabbia, si tratta di una prestazione già eccezionale, che conferma l’enorme potenziale di questa Desmosedici GP24.

Il nuovo gioiello di Borgo Panigale aveva già dominato in Malesia, e qui a Losail ha deciso di riprendere da dove si era interrotta. Il secondo posto è stato appannaggio di Jorge Martin sulla Ducati Pramac, che ha pagato un paio di decimi, ma che si è confermato l’unico in grado di mettere pressione al campione del mondo della MotoGP. Va molto forte anche l’Aprilia, che con Aleix Espargarò si è spinta sino al terzo posto, dopo aver comandato a lungo nelle prime fasi.

Gli uomini della casa di Noale si erano detti molto soddisfatti dopo le prove malesi, con Aleix che aveva affermato che nessun’altra casa aveva migliorato come loro, e le prime conferme arrivano proprio dal Qatar. Quarto un ottimo Brad Binder con la KTM, che è progredito parecchio nel finale. Molto bene anche Fabio Di Giannantonio con la prima GP23 al quinto, quella del team di Valentino Rossi, che da queste parti aveva vinto pochi mesi fa la prima gara in carriera in top class.

MotoGP, la nuova Ducati continua a volare

La MotoGP si appresta a regalarci una stagione in cui la Ducati vuole continuare a farla da padrona, con KTM ed Aprilia che si sono confermate, almeno sino ad ora, le rivali più vicine. Continuando a scorrere le classifica, infatti, al sesto posto troviamo la RS-GP di Maverick Vinales, seguito a ruota da Alex Marquez, che è solo settimo con la prima moto del Gresini Racing, ad oltre mezzo secondo da Pecco Bagnaia.

Settimo Enea Bastianini ad oltre mezzo secondo dal compagno di squadra, iniziando a mostrare che le grandi performance della Malesia erano forse legate ad un tipo di pista che gli piace particolarmente piuttosto che ad un ritrovato feeling con la moto. La prima Honda è in nona posizione con un positivo Johann Zarco, in sella a quella del team LCR, subito davanti ad un coriaceo Fabio Quartararo che ha completato la top ten.

L’ex campione della MotoGP è stato coinvolto anche in una caduta, ma per fortuna non ha avuto conseguenze. Undicesimo Marco Bezzecchi, mentre l’ex compagno di squadra Luca Marini è diciottesimo con la Honda ufficiale. Non spinge Marc Marquez che chiude sedicesimo a nove decimi da Bagnaia, e che ancora sta lavorando per capire tutti i segreti della nuova moto. Alle 12:00 di domani ora italiana il via della seconda giornata.