La Ferrari si rifà il look: il nuovo modello special è da urlo

La casa modenese è nota per le sue supercar di lusso. La Ferrari si è superata per il lancio della nuova versione del suo modello di punta.

Ogniqualvolta la Ferrari presenta un nuovo bolide cattura l’interesse di tutti i fan delle quattro ruote. L’esperienza maturata nel Motorsport ha delle evidenti ricadute su prodotti stradali fantastici. Si tratta di gioielli di tecnologia, nati da un certosino lavoro in galleria del vento, per arrivare alle massime performance possibili.

La Rossa non solo è al top nel WEC e, da sempre, protagonista in Formula 1 ma porta avanti anche una lunga esperienza nei programmi XX in pista con prototipi derivati dalle migliori supercar prodotte nella sua storia. La Enzo, la 599, LaFerrari hanno portato la Rossa ad elaborare un futuro mostro che ben presto arricchirà una gamma sempre più variegata.

Una delle vetture più impattanti degli ultimi anni è stata la ibrida SF90, che presenta due allestimenti speciali: la SF90 XX Stradale e la SF90 XX Spider. Le XX per i 1.398 clienti fortunati nel mondo rappresenteranno il massimo sul piano del piacere di guida. Presentate a Fiorano, le due nuove supercar saranno costruite in serie numerata: 799 coupé e 599 Spider.

Il costruttore emiliano parla di mix perfetto tra le “Versioni Speciali”, come la 488 Pista e la 812 Competizione. Sebbene le SF90 XX siano concepite per l’uso stradale, naturalmente, danno il loro meglio in pista. Non è ancora chiaro quali siano i tempi sulla pista di casa di Fiorano, ma potrebbe aver demolito il record della SF90 Stradale standard.

Ferrari S90, caratteristiche della special

Con i suoi 1.030 cavalli e l’Extra Boost la XX presenta la nuova variante F154FB del motore endotermico V8 da 797 CV e 804 Nm, vantando condotti di aspirazione e scarico lucidati, pistoni rimodellati e rimozione dell’impianto aria secondario. Tutto è pensato per ottenere le massime performance in pista. I motori elettrici, rivisti nel software di gestione, sprigionano in totale 233 CV, contro i 220 della SF90. Appare una minima differenza, ma fa tanto in chiave extra boost nello scatto.

Anche il cambio è stato rivisto per avere cambiate ancor più fulminee. Ora prevede logiche di cambiata riprogrammate e sviluppate grazie al know-how acquisito con la Daytona SP3 per migliorar anche il rombo. Sul fronte della dinamica del veicolo sono due le novità: il Ferrari Dynamic Enhancer 2.0 e l’ABS evo derivato dalla 296 GTB.

La SF90 XX Stradale scatta da 0 a 100 km/h in appena 2,3 secondi e da 0 a 200 km/h in 6,5 secondi, abbassando di due decimi il primato della versione standard. La top speed è ridotta da 340 a 320 km/h per l’assetto aerodinamico, mentre il peso totale è passato da 1.570 a 1.560 kg sebbene presenta degli elementi della carrozzeria.

Per la XX Spider la Ferrari ha dichiarato i seguenti numeri: il peso cresce a 1.660 kg vista la presenza del tetto ripiegabile elettricamente e sullo 0-200 km/h si perdono due decimi rispetto alla versione tradizionale. La colorazione che vedete in alto è un piacere per gli occhi.