Audi, scopriamo il nuovo mostruoso SUV: c’è una notizia che esalta i fan

L’Audi ha da poco svelato una grande novità, che sorprende tutti per una scelta sui motori. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli.

In casa Audi il 2024 è partito all’insegna di tante grandi novità, con alcuni modelli che sono davvero molto attesi. In chiave futura, la S3 ha anticipato quelle che saranno le linee dell’A3 restyling, ma è sul fronte dei SUV che la casa di Ingolstadt intende fare la differenza, e proprio in queste settimane ha svelato le forme di un nuovo gioiellino, che di sicuro farà parlare di sé in futuro.

Stiamo parlando del restyling della Q7, uno dei SUV di maggior successo di casa Audi, che si è rinnovato sotto tanti punti di vista. Tuttavia, c’è anche un’importante conferma sul fronte della motorizzazione, che va in totale controtendenza con quanto fatto dalla gran parte dei marchi rivali. Andiamo a vedere cosa ha scelto di fare il marchio dei quattro anelli.

Audi, ecco il SUV Q7 che conferma il motore diesel

L’Audi ha svelato al mondo il nuovo restyling della splendida Q7, il SUV di grandi dimensioni che fece la sua prima apparizione sul mercato nel lontano 2005. Il prezzo di partenza in Germania sarà di 79.300 euro, arrivando ad un massimo di ben 112.000 con la sportiva SQ7 TFSI da 507 cavalli. Ovviamente, questo inizia ad essere un modello per pochi fortunati, ma è anche un prezzo che ci sta considerando i comfort e la potenza che mette a disposizione.

Compare nuovamente la calandra single frame, che per il restyling è stata aggiornata. Nuovi anche i proiettori Laser LED HD Matrix, mentre sono stati cambiati anche i proiettori posteriori OLED, con questa tecnologia che fa il proprio debutto sul SUV Q7. La notizia che tutti aspettavano, per quanto riguarda le motorizzazioni, è stata resa nota dall’Audi, che ha confermato l’utilizzo dei motori a gasolio anche per la versione restyling. Il diesel, dunque, non viene eliminato dalla gamma, con il V6 3 cilindri da 231 cavalli e 500 Nm di coppia massima a fare la voce grossa.

Se si vuole ancora più potente, c’è un’altra variante diesel ancor più spinta, vale a dire quella da 286 cavalli e 600 Nm, ma c’è anche il motore a benzina V6 da 340 cavalli. Questa specifica permette di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5,6 secondi, prestazioni non certo facili da raggiungere per un SUV. Tutti i motori vengono abbinati ad un cambio automatico ad otto rapporti e ad un sistema Mild Hybrid da 48 Volt, molto utile sul fronte del risparmio di carburante, che male non fa in questo periodo.