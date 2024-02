Lamborghini, l’elettrica fa già paura: la potenza che avrà è fuori dal mondo

I progetti di casa Lamborghini sono molto chiari per il futuro, con l’elettrico che la farà da padrone. Ecco i dati sulla EV del futuro.

I progetti futuri di casa Lamborghini vedono l’elettrificazione al centro della propria gamma, in un processo che, in un certo senso, è già partito. Lo scorso anno è stata lanciata la prima supercar Plug-In Hybrid, la Revuelto, che ha preso il posto al top della gamma dell’Aventador, uscita dalla produzione nel settembre del 2022. Il 2024 sarà l’anno dell’erede della Huracan, ed anch’essa, adotterà lo stesso tipo di tecnologia.

Da ora in avanti, non ci saranno più Lambo spinte solamente dal motore termico, ma solamente alimentate anche da batterie. In seguito, arriverà anche il momento delle Lamborghini elettriche, per cui è previsto un grande investimento. In programma ci sono infatti ben 500 assunzioni per i prossimi anni, oltre ad una spesa di svariati milioni di euro per realizzare un centro di ricerca e sviluppo.

I piani sono ben chiari per il marchio di Sant’Agata Bolognese, che pochi mesi fa ha tolto i veli alla Lanzador, un SUV elettrico che però è solamente un concept. La prima elettrica di serie avrà una potenza assolutamente folle, che fa capire quanto sia importante lo studio che la casa italiana sta facendo in questo periodo. Andiamo a vedere i dettagli precisi sulla vettura.

Lamborghini, primi dettagli sull’elettrica che arriverà

Si vocifera da tempo del lancio di una Lamborghini full electric, ed ormai pare quasi ufficiale che la vedremo nel 2028. Il CEO Stephan Winkelmann ha detto che sarà un 2+2, in partioclare, un crossover GT, probabilmente ispirato nel design alla Concept Car Lanzador, che è stata svelata qualche mese fa. Il grande capo ha anche detto che è in programma lo sviluppo di una supercar ad emissioni zero, che però arriverà più avanti.

Winkelmann ha garantito che le prestazioni continueranno ad essere eccezionali, affermando: “I numeri sono importanti, e per quanto riguarda la potenza, stiamo parlando di circa un MegaWatt, ovvero 1.341 cavalli. Questo è sicuro, è uno dei pilastri di misurazione per le prestazioni delle vetture del futuro quando si parla di auto ad emissioni zero. Per noi però è fondamentale come ci si sente al volante“.

Il CEO ha poi aggiunto: “La performance di una Lamborghini è divisa in due parti distinte. Una parte è l’accelerazione, la velocità massima, il tempo sul giro ed il modo in cui la machcina si comporta in frenata. Tutto questo però deve poi essere tradotto in emozioni, ed ogni cliente che guida una nostra auto riconosce la loro importanza. Ed è proprio questo tipo di emozioni che dovranno essere tradotti in elettrico“.

A questo punto, l’attesa per la prima EV della casa italiana sale a dismisura, ma prima ci sarà tempo per tante nuove ibride plug-in. Ora arriverà prima l’erede della Huracan, e poi toccherà al primo SUV Urus elettrificato. La risposta dei clienti su questi modelli, in tal senso, sarà fondamentale per valutare i futuri effetti del passaggio al full electric. Non abbiamo dubbi sul fatto che gli affari andranno a gonfie vele.