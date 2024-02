La Porsche stende la Tesla: incredibile l’impresa fatta dalla casa tedesca

In casa Porsche si festeggia l’ottenimento di un risultato da sogno, che è una mazzata per la Tesla. Ecco cosa sono riusciti ad ottenere.

La Porsche si è appena presa una soddisfazione non da poco, ottenendo un primato sul tracciato del Nurburgring. In particolare, parliamo della configurazione del Nordschleife, il celebre inferno verde lungo oltre 20 km, sul quale le case testano le loro nuove auto, andando a caccia anche di alcuni record utili sotto il profilo del marketing. Un modello inedito della casa di Stoccarda ha annichilito quanto fatto dalla Tesla, in particolare, dal modello più performante della compagnia di Elon Musk.

Il confronto, infatti, ci ha fatto capire che la nuova Porsche elettrica è nettamente più veloce della Tesla, ed il tempo fatto registare sul giro ne è una conferma ulteriore. Attualmente però, su questo modello c’è una sorta di alone di mistero, dal momento che non è ancora disponibile sul mercato, ma probabilmente lo sarà più avanti. Andiamo a vedere i dettagli dell’impresa.

Porsche, risultato strepitoso ottenuto al Nurburgring

Da diverso tempo, la Porsche si è messa al lavoro su un modello ad alte prestazioni, che dovrebbe chiamarsi Taycan Turbo GT. La Taycan è l’elettrica di riferimento della casa di Weissach, ed in queste settimane ne è stato lanciato il restyling, ma tra le versioni a disposizione, quella di cui vi stiamo parlando non è ancora in vendita. Nel frattempo, la Turbo GT ha comunque trovato il modo di far parlare di sé girando in 7’07”55 sul Nordschleife, un tempo eccezionale per un’auto elettrica.

Pensate, infatti, che si è trattato di un tempo di ben 18 secondi più basso rispetto alla Tesla Model S Plaid, modello di riferimento, sul fronte prestazionale, per la compagnia di Elon Musk. Rispetto alla Taycan tradizionale, invece, ha fatto meglio di circa 26 secondi, rivelandosi un netto passo in avanti dal punto di vista tecnologico. Al momento, il marchio tedesco non ha dato informazioni precise su questo gioiello, ma ci sono diverse indiscrezioni che ne hanno parlato.

Ad esempio, la Porsche Taycan Turbo GT dovrebbe avere ben 3 motori elettrici e circa 1.000 cavalli di potenza massima, con un’elettronica tutta nuova che gestisce la trazione tra asse anteriore e posteriore. Inoltre, si parla di batterie rinnovate, o sul fronte della chimica o grazie a celle di nuova generazione. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “CarSpyMedia“, possiamo vedere questo strepitoso bolide in azione, in attesa che arrivino più notizie sul suo conto.