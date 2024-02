Quartararo, ultimo anno in Yamaha? Arriva la proposta del top team

Il campione del mondo 2021 della MotoGP, Fabio Quartararo, andrà in scadenza di contrato al termine della stagione 2024. Ecco dove potrebbe finire.

Il francese ha scelto di rispettare il suo accordo con la casa di Iwata, non cedendo alla tentazione che ha avuto Marc Marquez. Quest’ultimo ha detto addio alla Honda con un anno di anticipo quando ha compreso che non avrebbe potuto lottare per le posizioni di vertice in sella alla RC213V. Il nativo di Nizza, invece, proseguirà sino alla fine con la squadra giapponese che lo ha reso un campione e lo ha fatto esordire in top class.

Nella passata stagione i risultati sono stati pessimi. Nonostante il suo immenso talento il nativo di Nizza non ha nemmeno mai sfiorato una vittoria. Ha maturato appena due terze posizioni, registrando un totale di 167 punti. Per un’annata in cui hanno debuttato anche le SR è stato un bottino misero. La M1 proprio non andava e le performance non sono state così superiori a quelle di Franco Morbidelli.

L’italobrasiliano è stato, però, selezionato dal team Pramac della Ducati e guiderà una GP-24, mentre Fabio si è ritrovato, ancora una volta, in clamorosa difficoltà già nei primi test stagionale sulla M1. Dopo una iniezione di fiducia iniziale, dettata dall’aumento di potenza della moto, il francese ha compreso che avrà poche chance di mettere i bastoni tra le ruote ai ducatisti, salvo clamorosi progressi.

Il nativo di Nizza ha concluso all’undicesimo posto l’ultima giornata di test sul tracciato di Sepang. Nel 2024 debutterà l’ex rider di Suzuki e Honda, Alex Rins, al posto di Franco Morbidelli. La coppia di piloti è forte ma manca una squadra satellite in grado di indirizzare lo sviluppo del mezzo. Quartararo per poter lottare, nuovamente, per il Mondiale dovrà disporre di una M1 di livello altrimenti cambierà aria.

MotoGP, le proposte a Quartararo

Un pilota come El Diablo fa gola a molti team. Squadre senza un campione del mondo dovranno considerarlo, ma persino la Ducati potrebbe farci un pensierino. L’ingaggio del direttore tecnico Max Bartolini e dell’aerodinamico Marco Nicotra, entrambi provenienti dalla casa di Borgo Panigale, potrebbe non bastare. Quartararo vuole lottare per le posizioni di vertice.

“C’è stata una risposta alla richiesta che ho fatto, anche se forse il risultato di questo non è ancora ciò che volevo – ha annunciato Quartararo a Motorsport.com dopo i test di Sepang – Ho già avuto primi contatti con altri marchi, ma Yamaha certamente saprà già questa cosa. Ora dipende da Yamaha vedere quali passi farà. Sono contento di quello che hanno fatto, ma si tratta di vedere come si sviluppano le cose nel breve termine“.

Anche Aprilia e KTM rimangono alla finestra per il numero 20. Il francese è desideroso di mettersi alla prova e in un nuovo team potrebbe ritrovare lo smalto perduto. La sua reazione dopo l’ultima giornata di test in pista è stata eloquente. Nelle prime uscite stagionali vedremo i risultati che riuscirà a portare a casa sulla nuova M1.