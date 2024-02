F1, Newey alla Ferrari? Spunta il clamoroso indizio sui social

Adrian Newey è il progettista di maggior successo della storia della F1, e si fa largo un’idea folle. Ecco tutti i dettagli.

Doveva essere un inverno tranquillo quello che ci traghetta verso il via del mondiale di F1 targato 2024, ed invece, si è scatenato il finimondo. Poche settimane dopo il GP di Abu Dhabi, la FIA ha fatto partire un’indagine per conflitto d’interessi contro Toto Wolff, finita poi in un nulla di fatto, ma che di certo aveva agitato le acque del paddock.+

Subito dopo Capodanno, un altro colpo di scena. La Haas ha licenziato il team principal Gunther Steiner, sostituendolo con Ayao Komatsu, ma non era ancora niente rispetto a ciò che avremmo vissuto ai primi di febbraio. Una settimana fa e poco più, la Ferrari ha reso noto l’ingaggio di Lewis Hamilton, che a partire dal 2025 guiderà la Rossa al posto di Carlos Sainz, andando a formare con Charles Leclerc un vero e proprio dream team.

In queste ore, la F1 segue con grande tensione quanto sta accadendo in Red Bull, dove Christian Horner è sotto inchiesta. Il team principal avrebbe inviato delle foto a luci rosse ad una sua dipendente, con i protagonisti che verranno ascoltati nelle prossime giornate. Horner sta seriamente rischiando il proprio posto, dove verrebbe sostituito da Jonathan Wheatley, il direttore sportivo del team di Milton Keynes. A seguito di tutta questa bufera, anche Adrian Newey potrebbe migrare verso nuovi lidi.

F1, la moglie di Newey fa sognare la Ferrari

Adrian Newey è l’ingegnere di maggior successo della storia della F1, avendo vinto gare e titoli mondiali a raffica negli anni Novanta con Williams e McLaren, per poi fare la storia recente del Circus con la Red Bull. Secondo quanto emerso negli ultimi mesi, Newey avrebbe rinnovato il proprio contratto con il team di Milton Keynes, in una sorta di accordo a vita che lo blinda al team campione del mondo.

Tuttavia, il terremoto che ha colpito la Red Bull e Christian Horner ha fatto emergere dei dettagli clamorosi riguardo ai contratti. Pare che Horner e Newey siano legati da un accordo speciale, e che in caso di partenza di uno, anche l’altro può decidere di andare via. Ad approfittarne, nel caso in cui fosse confermata la dipartita del manager britannico, potrebbe essere la Ferrari, che da decenni prova a prendersi il talentuoso progettista, sempre senza successo.

In un post pubblicato su X, un utente aveva scritto le seguenti parole: “Vedere Lewis Hamilton e Charles Leclerc su un’auto disegnata da Adrian Newey sarebbe una delle cose più eccezionali da vedere in F1, con la FIA che cercherebbe, in ogni modo, di provare che quell’auto sia illegale“. Sin qui nulla di strano, ma all’attenzione dei fan non è sfuggito un dettaglio.

AMANDA NEWEY TU ADESSO MI GUARDI NEGLI OCCHI E MI PARLI pic.twitter.com/r208nCYGg9 — astrothunder💐 (@justascorpio7) February 1, 2024

Infatti, la moglie del geniale progettista, vale a dire Amanda Newey, ha messo mi piace al post, facendo capire che la cosa la interesserebbe moltissimo. Per il momento sono solo voci, e pare difficile pensare all’arrivo di Newey in Ferrari, ma visto l’inverno che abbiamo vissuto, non ci stupiremmo di nulla.