Lutto terribile nel mondo delle moto: perde la vita il pilota italiano

Ancora una drammatica morte per quanto riguarda il mondo delle moto, con un rider italiano che ha perso la vita. Cosa è accaduto.

La passione per le moto e per la velocità accomuna tantissime persone, ma spesso, si può trasformare in una vera e propria tragedia. Un pilota italiano è morto infatti in una nota pista mentre faceva ciò che più amava, in uno schianto terribile che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha iniziato a circolare nella serata di sabato, a poche ore dall’avvenimento del crash letale.

Inizialmente, non si era capita la gravita della situazione, anche quando avviene un incidente in moto c’è sempre grande apprensione. Tuttavia, nella serata di ieri appunto, la drammaticità della situazione è stata rivelata in un solo momento, ed un rider italiano ci ha lasciato proprio inseguendo il suo sogno. Andiamo a vedere cosa è accaduto e di chi si trattava.

Moto, è morto il pilota italiano Andrea Bergamelli

Per il mondo delle moto è un momento terribile, con una nuova vittima che ha perso la vita fuori dal panorama del professionismo. A Valencia è infatti morto il nostro Andrea Bergamelli, amatore nato nel 1988 a Torre Boldone, in provincia di Bergamo, in Lombardia. La pista è proprio quella dedicata alla memoria di Ricardo Tormo, dove si disputa il GP della Comunità Valenciana di MotoGP, e che regala sempre grande spettacolo, ma che stavolta si è trasformato in un luogo di morte.

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/8sAfe7NiHN — Circuit Ricardo Tormo (@CircuitValencia) February 10, 2024

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale della pista di Valencia, che qui potete trovare, Bergamelli è morto a seguito di un incidente avvenuto in pieno rettilineo, durante le attività del Gully Racing, attorno al mezzogiorno di sabato 10 di febbraio. La dinamica, almeno per ora, non è stata del tutto chiarita, con i soccorsi che sono stati rapidi e precisi ed hanno subito cercato di salvargli la vita.

Bergamelli è stato portato al Centro Medico della pista spagnolo, ma è morto poco dopo. Ecco cosa hanno dichiarato i responsabili dell’autodromo: “Dopo il grave incidente avvenuto attorno all’orario di mezzogiorno, durante l’attività di Gully Racing, il Circuito Ricardo Tormo è spiacente di dover annunciare che il pilota Andrea Bergamelli, amatoriale, ha perso la vita. Il pilota italiano è stato coinvolto in un incidente multiplo, a metà del rettilineo del circuito di Cheste. Bergamelli è stato subito soccorso in pista e poi trasportato al Centro Medico del tracciato, dove però è poi morto poco dopo“.

Dunque, il grande amante delle moto non ha avuto neanche il tempo di essere portato in ospedale, tanto erano gravi le sue condizioni: “Il Circuito Ricardo Tormo si rammarica profondamente per la perdita di Bergamelli e trasmette le proprie condoglianze alla famiglia, agli amici ed all’organizzazione Gully Racing“. Nel corso degli ultimi anni, la pista di Valencia sembrava aver messo da parte i drammi, visto che l’ultima morte si era registrada un decennio fa, nel 2014, quando morì un altro pilota amatoriale, di 35 anni. Tutta la nostra redazione si stringe attorno alla famiglia del pilota, porgendo le nostre più sentite condoglianze.