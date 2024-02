Bagnaia avvisa la Ducati, c’è qualcosa da sistemare: ecco di cosa si tratta

Pecco Bagnaia ha chiuso i test di Sepang della MotoGP con il nuovo record della pista, dominando del tutto la scena. Ecco le sue parole.

Si sono chiusi ufficialmente i test della MotoGP in quel di Sepang, dove, come da tradizione, i rider sono scesi in pista per provare le nuove moto. Pecco Bagnaia e la sua Ducati hanno messo a segno il nuovo record della pista, girando in 1’56”682, un tempo impressionante, che testimonia il grande step in avanti fatto dalla casa di Borgo Panigale con la Desmosedici GP24. La concorrenza, a propria volta, ha migliorato la propria situazione, ma il gap con le Rosse delle due ruote resta importante.

Alle spalle del campione del mondo della MotoGP troviamo il suo grande rivale, ovvero Jorge Martin, del team Pramac, ed un Enea Bastianini che sembra tornato quello di un tempo, con una gran voglia di mettersi alle spalle una stagione da incubo causa infortuni. Tutti si aspettano che la Ducati e Bagnaia possano dominare anche questa stagione, ed a giudicare dalle sue dichiarazioni, si tratta di una sensazione molto vicina alla realtà.

MotoGP, Pecco Bagnaia già se la gode

Non poteva andare meglio l’approccio di Pecco Bagnaia con la Ducati Desmosedici GP24, moto che pare aver fatto un grosso step rispetto allo scorso anno. Il campione della MotoGP si è dimostrato sin da subito in gran forma, lavorando molto sia sui long run che sui time attack, anche se spesso ha girato sempre con carico di benzina. Una volta scaricato il serbatoio, il rider torinese ha potuto fare la differenza, ed anche da quanto ha dichiarato si capisce il suo grande ottimismo.

Ecco le sue parole: “Mi sento davvero a mio agio con la nuova moto, il tempo fatto nel primo time attack della nuova stagione è stato fantastico, ma siamo ancora nei test, ed in più in pista c’erano delle condizioni perfette. Non sono del tutto soddisfatto della simulazione della Sprint Race che ho fatto in mattinata, ho avuto un problemino che mi ha fatto rallentare, ma ormai avevo già iniziato e l’ho finita senza voler tornare ai box. Però posso dire che abbiamo dato prova di conoscere bene il potenziale della nuova moto“.

Il campione del mondo della MotoGP ha poi aggiunto: “Non siamo ancora arrivati al 100%, ma non manca molto, direi che ora siamo all’80% del nostro potenziale, in Qatar proveremo diverse mappe, ma più o meno, il programma sarà lo stesso di quello che abbiamo seguito in Malesia“. Di certo, Bagnaia è uscito molto soddisfatto dai primi test stagionali, e stargli davanti non sarà per niente semplice.

Oltre a ben performare in pista, ad impressionare è stata la sua tranquillità in questi tre giorni di test, sempre con il sorriso stampato sul volto e dando la sensazione di avere tutto sotto controllo. Il Qatar, pista sulla quale non ha mai vinto in top class, ci darà un quadro più chiaro della situazione, ma non possiamo che dire che ad oggi, il favorito numero 1 in vista di Losail, sia proprio il campione del mondo in carica.