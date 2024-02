Ferrari, il modello “dopato” che sembra volare: il prezzo? Da infarto persino per un re

Una delle Ferrari più uniche ed incredibili di sempre va in vendita all’asta, ed il suo valore è clamoroso. Ecco tutti i dettagli.

In casa Ferrari si brinda ancora ad un 2023 da record, che è stato chiuso sfondando nettamente la barriera del miliardo di euro di utile netto. Le vendite sono in costante crescita, con i modelli ibridi che sono arrivati al 44% di quota mercato, grazie alla forte spinta di gioielli come la 296 GTB e la SF90 Stradale. A Maranello le cose vanno a gonfie vele, e si pensa già al futuro, con due novità importanti in arrivo per il 2024.

Infatti, presto verranno presentate le eredi della 812 Superfast e della LaFerrari, di cui si sa ancora molto poco. La prima manterrà il motore V12 anteriore aspirato, senza ospitare parti elettriche come si era detto inizialmente. La seconda dovrebbe montare lo stesso V6 biturbo della 499P Hypercar che ha vinto la 24 ore di Le Mans, e probabilmente sarà plug-in ibrida. Ora andiamo a vedere una Ferrari che è davvero pazzesca sotto tutti i punti di vista.

Ferrari, ecco il prezzo di questa LaFerrari Aperta

Sul sito web “Auto.it“, è stata riportata una notizia che farà la gioia dei grandi collezionisti. Infatti, una Ferrari LaFerrari Aperta è in vendita per 7 milioni di euro, ed è stata messa a disposizione di chi vuole acquistarla da Mechatronik. Si tratta di un prezzo che è ben più alto rispetto alla normalità, ma che trova una giustificazione nel fatto di essere un modello praticamente unico.

Infatti, la colorazione è in nero Daytona, con cerchi dorati e pinze dei freni gialli, aspetti, questi, che si esaltano ancor di più accostati alla livrea scura della carrozzeria. Tuttavia, le novità non sono finite, dal momento che ad impreziosirla ancora di più c’è il massiccio utilizzo della fibra di carbonio, che va ad alleggerirla in termini di peso, rendendo la guida ancor più divertente e fluida. Nel corso della sua vita, questa LaFerrari Aperta è sempre stata in Germania, ed è appartenuta ad un singolo proprietario.

La vettura è dotata di una garanzia Ferrari Power che è valida fino al prossimo mese di ottobre, ed ha percorso appena 2.320 chilometri, il che significa che è quasi come nuova. Sul fronte del motore, a spingerla c’è un portentoso V12 da 6,5 litri, abbinato al sistema ibrido HY-KERS, che la rese la prima Rossa ibrida della storia nel lontano 2013, con una potenza massima di ben 950 cavalli. Sul motore non sono state fatte modifiche, dal momento che era già perfetto di suo.