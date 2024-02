FIAT, finalmente ci siamo con la nuova Panda: immagini da urlo

La FIAT Panda è una delle auto più attese per quanto riguarda il 2024, e finalmente tutto è pronto per vederla al debutto.

Il debutto della nuova FIAT Panda è sempre più vicino, visto che l’11 di luglio appare ormai dietro l’angolo. La nuova vettura sarà un B-SUV che sarà lungo circa 4 metri, in netto aumento rispetto al modello che conosciamo oggi, è che è ancora il più venduto in Italia. Non mancano le polemiche sul fatto che nascerà nello stabilimento di Kragujevac, in Serbia, mentre a Pomigliano d’Arco resterà solamente la costruzione del modello attuale, garantita sino al 2026.

La casa di Torino ed il gruppo Stellantis hanno deciso per una rivoluzione totale, con il debutto che vedrà la sola versione elettrica disponibile, ma in seguito arriva anche la benzina e l’ibrido. Per quanto riguarda quella a batteria, il powertrain sarà lo stesso della nuova Citroen E-C3, con 113 cavalli di potenza massima. L’autonomia sarà pari a 320 km, comunque un buon dato considerando che la Panda è sempre stata l’emblema delle citycar.

Per quanto riguarda la versione a benzina della nuova FIAT Panda, verrà utilizzato un motore 1.2 da 101 cavalli di derivazione PSA, che è stato comunque aggiornato in modo da essere conforme a tutti gli standard richiesti, soprattutto per le versioni ibride. Si parla di un prezzo di circa 21.000 euro per la EV, mentre quella termica potrebbe partire anche da 13-14 mila euro, ma ancora non sono arrivate le dovute conferme. Presto avremo novità in tal senso.

FIAT, ecco come sarà la Panda B-SUV

Sul canale YouTube “Rons Rides“, sono state pubblicate alcune immagini che ritraggono l’aspetto della nuova FIAT Panda, che ricorda in molti dettagli la Citroen E-C3 sopracitata, come negli specchietti e nel parabrezza. Torneranno, secondo i brevetti depositati dal gruppo Stellantis, le 5 stanghette presenti all’anteriore, che erano tipiche delle vetture degli anni Ottanta e Novanta, e che prenderanno il posto del moderno logo rosso della casa di Torino, che ormai viene utilizzato da diversi anni.

La nuova FIAT Panda avrà dunque un aspetto che nulla ha a che fare con quella attuale, con gli interni che saranno carichi di novità e tecnologia, con un sistema di infotainment del tutto nuovo e tanti comfort previsti per le versioni più accessoriate. Certo è che il vecchio, inconfondibile stile della Panda andrà perduto nell’ennesimo B-SUV, ma da Stellantis sono sicuri che il modello avrà successo. Vedremo se i fatti daranno ragione ai capi in futuro.