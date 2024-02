Lutto Marc Marquez, la notizia è terribile: i suoi fan restano senza parole

Vero e proprio dramma per Marc Marquez alla vigilia del via della nuova stagione di MotoGP. La notizia è tragica.

L’attesa per il via della stagione di MotoGP targata 2024 sta finalmente per finire, e proprio in queste ore stanno prendendo il via i test invernali, sul tracciato di Sepang. Ancora una volta è la Malesia a darci i primissimi responsi sui valori in campo, con gli occhi di tutti che sono puntati su Marc Marquez, alla seconda uscita sulla Ducati del Gresini Racing.

Per la prima volta lo vedremo in azione con i colori ufficiali del team di Nadia Padovani, dal momento che nei test di Valencia era ancora legato ad obblighi contrattuali con la Honda. Il nativo di Cervera ha tutte le carte in regola per primeggiare sin da subito, finalmente in sella ad una moto che potrà esaltare il suo talento, dopo anni di sofferenza.

Tuttavia, la stagione 2024 per Marquez è iniziata con una tragedia umana e personale, dal momento che una delle persone più importanti della sua vita si è spenta per sempre. La notizia è stata data proprio da lui e da suo fratello Alex, che inizieranno i test di Sepang con uno spirito non di certo allegro. Ecco cosa è accaduto.

Marquez, si è spento il nonno Ramon

Una notizia drammatica ha colpito Marc Marquez e suo fratello Alex in queste ultime ore, proprio alla vigilia dei test della MotoGP sul tracciato di Sepang. Infatti, è stata annunciata la morte del loro nonno Ramon, con il quale c’era un grandissimo legame come si è visto nel documentario dedicato al nativo di Cervera, diffuso qualche tempo fa su Amazon Prime Video, e che racconta di quanto accaduto dopo il terribile infortunio di Jerez de la Frontera del 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marc Márquez (@marcmarquez93)

La notizia è stata data proprio dai due rider del Gresini Racing, i quali hanno postato una foto che li ritrae assieme al loro nonno. Ovviamente, non poteva mancare una frase per ricordarlo al meglio: “Molte grazie per esserti preso cura di noi, e per quello che ci hai insegnato. Riposa in pace, ti vogliamo bene!“.

Per chi non lo sapesse, Ramon era un punto di riferimento per Marc, e con lui ha discusso di tutte le scelte più difficili in carriera. Tra i due c’era stata anche una promessa fatta dall’otto volte campione del mondo, che al nonno aveva assicurato che presto sarebbe tornato a vincere, ma è un peccato che Ramon non abbia vissuto tanto a lungo da vedere quantomeno il debutto sulla Ducati del team di Nadia Padovani.

In base a quanto emerso, non è stato reso noto il motivo della scomparsa di Ramon e la sua età, ma la nostra redazione tutta si stringe in un abbraccio virtuale a Marc ed alla sua famiglia, augurandogli di poter onorare al meglio la memoria del nonno scomparso. Tra poco più di un mese il mondiale inizierà in Qatar, e ci sarà subito un’occasione per dedicargli un risultato di prestigio.