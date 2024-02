MotoGP, Marquez si è nascosto? Arriva l’indizio dai test di Sepang

Marc Marquez è atteso ad una stagione da protagonista in MotoGP, ma i test di Sepang sono stati difficili da capire. Ecco un aspetto positivo.

I piloti della MotoGP sono tornati in azione a Sepang, dove è andata in scena una tre giorni di test molto interessante e ricca di spunti. Prima di tutto, la Ducati ha ribadito che la stagione 2024 verrà del tutto dominata dalle proprie moto, a meno che qualcuno non abbia clamorosamente nascosto il proprio potenziale. Pecco Bagnaia ha messo a referto il record della pista della Malesia girando in 1’56”682, affermando di essere ancora all’80% a livello di potenziale espresso.

La sensazione è che la Desmosedici GP24 sia di un’altra categoria, con importanti miglioramenti fatti sia sul lato aerodinamico che motoristico rispetto al modello precedente. La conferma ci arriva dal secondo e dal terzo tempo di Jorge Martin ed Enea Bastianini, che hanno completato il tris delle Rosse ufficiali, mentre era assente per infortunio Franco Morbidelli sulla seconda delle Pramac.

Chi si aspettava di vedere un Marc Marquez subito dominante è rimasto deluso, con lo spagnolo del Gresini Racing che ha chiuso sesto, ad oltre mezzo secondo dal campione del mondo della MotoGP. Il nativo di Cervera è però progredito molto nell’ultima giornata dopo le fatiche del Day 1 e del Day 2, ed anche il quarto tempo del fratello Alex, a tre decimi di Bagnaia, non può che far ben sperare. Ora c’è anche un altro aspetto positivo che è emerso e che può rendere ottimista l’otto volte campione del mondo.

MotoGP, ecco com’è stato il passo di Marc Marquez

Come si dice in gergo, i test vanno valutati in quanto tali, ma tanto in F1 quanto in MotoGP, alcune indicazioni sui valori in campo li forniscono sempre. Sul fatto che la Ducati si avvii a dominare la scena ci sono pochi dubbi, con le rivali che, a seconda delle varie piste, potranno avvicinarsi, ma difficilmente riusciranno ad entrare nella lotta per il mondiale. In chiave spettacolo, in molti si augurano che Marc Marquez possa dire la sua e rompere le uova nel paniere, con l’analisi svolta da “Motorsport.com” che fa sperare in questa possibilità.

Nel corso dei giorni di test in Malesia, i piloti hanno simulato il passo per la Sprint Race, che ricordiamo in MotoGP si svolge in tutti i fine settimana. Ebbene, secondo la fonte sopracitata, sul long run Marquez sarebbe stato inferiore solamente ad Enea Bastianini ed in lotta con Fabio Di Giannantonio, ma davanti a Pecco Bagnaia ed Jorge Martin, i quali, a livello di giro secco, sono stati invece i mattatori per tutta la durata di questa tre giorni di prove.

Anche altri due piloti extra-Ducati sono andati molto forte, vale a dire Pedro Acosta con la KTM GasGas ed Aleix Espargarò con l’Aprilia, che infatti si è detto molto soddisfatto nelle interviste post-test. Lo spagnolo ha detto che la casa di Noale sarebbe quella che è cresciuta più di tutti in assoluto, ed i passi gara, in genere, non mentono mai. Ovviamente, con questo non stiamo dicendo che Aprilia e KTM hanno chiuso il gap dalla Ducati, ma che almeno ci può essere speranza per qualche gara più combattuta.

Allo stesso modo, il fatto che Bagnaia e Martin siano stati leggermente più lenti di Marquez e Bastianini non è una notizia che può allarmarli, ma che fornisce alcuni spunti di interesse. Marquez ha messo diverse volte le mani avanti in questi giorni, come se volesse scrollarsi di dosso la pressione. Il nativo di Cervera vuole arrivare in Qatar carico al massimo, e vedendo le sue performance sul passo, non lo vogliamo di certo escludere dalla lotta.